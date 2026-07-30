

«Oggi alle ore 12.30, presso l’ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, l’associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà procederà alla consegna ufficiale dei lavori e delle nuove dotazioni realizzate a sostegno del blocco operatorio e dei reparti di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria.



L’iniziativa – spiega Cesare Laruffa in una nota stampa – nasce dall’ascolto delle esigenze della struttura sanitaria e dalla volontà di contribuire concretamente a rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti, funzionali e vicini alle necessità dei pazienti, delle famiglie e degli operatori sanitari.

Gli interventi hanno riguardato la tinteggiatura delle scale e delle sale d’attesa del blocco operatorio e dei reparti di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria, la realizzazione di un sistema di illuminazione Led con fiocco rosa o azzurro, pensato per salutare simbolicamente ogni nuova nascita, nonché la consegna di due poltrone relax e di un televisore destinato alla sala d’attesa.



Si tratta di azioni concrete che testimoniano come, attraverso la collaborazione, la partecipazione e la solidarietà, sia possibile contribuire al miglioramento di luoghi fondamentali per l’intera comunità.



Un sentito ringraziamento viene rivolto a Prestileo Giocattoli e Mari Serre S.r.l., le cui generose donazioni hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.



L’associazione CivicaMente continuerà a essere presente sul territorio, trasformando le idee in azioni e ponendo sempre al centro la persona, la dignità, la salute e il bene comune.



Prendersi cura del nostro ospedale significa prendersi cura dell’intera comunità», conclude Cesare Laruffa, associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà.