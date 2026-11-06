Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica che, a partire da lunedì prossimo, il Pronto Soccorso (P.O. “Riuniti”) sarà interessato da un intervento di riqualificazione che si protrarrà per circa 150 giorni.

L’intervento prevede il rifacimento della facciata principale dell’edificio, mediante la posa in opera di un rivestimento architettonico che conferirà alla facciata un aspetto moderno, uniforme e coerente con la destinazione sanitaria della struttura, anche al fine di rendere l’area del Pronto Soccorso immediatamente riconoscibile all’utenza.

Sono inoltre previsti ulteriori lavori di:

· sostituzione di infissi e avvolgibili;

· realizzazione di nuovo marciapiede antistante la sala d’attesa;

· installazione di dissuasori con illuminazione integrata;

· installazione di arredo urbano (fioriere e sedute).

A seguire, partiranno i lavori di rimodulazione degli spazi interni del P.S. che consentiranno di:

· creare - presso i locali dell’ex U.O.C. di Oculistica - una “Holding Area”, uno spazio dedicato ai pazienti che hanno già concluso gli accertamenti diagnostici al Pronto Soccorso e sono in attesa di essere effettivamente ricoverati;

· realizzare nuove aree d’attesa, garantendo spazi più ampi, confortevoli ed accoglienti.

Si informa l’utenza che, durante l’esecuzione dei lavori, potrebbero verificarsi alcuni disagi.