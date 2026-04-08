Avrà complessivamente tre componenti la commissione incaricata di valutare i curricula dei candidati alle direzioni generali delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Il presidente della Regione, con proprio decreto, ha infatti nominato il gruppo di esperti che avrà il compito di esaminare i profili dei manager che aspirano a ricoprire gli incarichi di vertice nella sanità calabrese.

È questo il secondo atto, propedeutico alla stabilizzazione degli enti del servizio sanitario regionale. A gennaio la giunta aveva infatti indetto l’avviso di selezione volto alla formazione della rosa di idonei al conferimento dell’incarico di direttore generale per l’Asp di Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, l’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro e il Gom di Reggio Calabria.

La commissione sarà composta dal direttore generale di Agenas Angelo Tanese e da una componente dell’Istituto superiore di sanità individuato nella dirigente di ricerca del centro nazionale della clinical governance ed eccellenza delle cure Velia Bruno. E infine il componente di nomina regionale sarà Francesco Longo, professore all’università Bocconi

Lo scorso febbraio la giunta ha, inoltre, prorogato l’incarico ai tre commissari straordinari. Un ulteriore anno per le due commissarie delle aziende ospedaliere di Catanzaro e Reggio Calabria, Simona Carbone e Tiziana Frittelli; fino al 22 settembre invece per il commissario dell’Asp di Catanzaro Antonio Battistini. Si attende adesso la convocazione delle prove d’esame.