Lutto nel territorio di Motta San Giovanni per la scomparsa di Nicodemo Domenico Branca, conosciuto da tutti come «Don Nino», storico imprenditore e fondatore dell’Hotel Ristorante Paradiso di Capo d’Armi, a Lazzaro.

Figura centrale nello sviluppo del settore turistico e della ristorazione nella provincia di Reggio Calabria, Branca ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per il territorio, costruendo insieme alla moglie Maria Pansera un’attività avviata sin dagli anni Sessanta e diventata nel tempo simbolo di accoglienza e tradizione.

Insignito dei titoli di Cavaliere e Commendatore della Repubblica italiana, è stato riconosciuto come uno degli imprenditori più rappresentativi del comparto alberghiero e dei ricevimenti, contribuendo alla crescita dell’offerta turistica locale anche oltre i confini regionali.

Profondo il cordoglio di familiari, amici e di quanti lo hanno conosciuto. A ricordarlo, tra gli altri, il nipote Salvatore Friscia, che affida ai social un lungo messaggio carico di affetto e riconoscenza.

«Nonno lasci un vuoto incolmabile. Eri una persona eccezionale, stimata, ammirata e benvoluta da tutti», scrive. «Ti ho amato tantissimo, rimarrai immortale. Eri e resterai parte di me».

Un legame forte, fatto di quotidianità e insegnamenti, che si intreccia con i ricordi di una vita trascorsa insieme: «Sono cresciuto sempre con te e la nonna Maria. Venivo con te a fare la spesa, a sbrigare le faccende, e mi sorprendevo quando tutti per strada ti conoscevano e ti salutavano. Eri un’istituzione».

Parole che restituiscono il profilo umano di Branca, oltre quello imprenditoriale, e il segno lasciato nella sua famiglia e nella comunità.

La messa dell’ottava sarà celebrata lunedì 20 aprile alle ore 18:00 presso la chiesa di Lazzaro.