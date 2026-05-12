Una mattinata dedicata al valore umano e professionale della figura infermieristica. Si è svolto nella sala del Consiglio comunale di Siderno il convegno organizzato dall’amministrazione guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni in collaborazione con le associazioni “Uniti per Te” e Avis comunale di Mammola, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.

Nel corso dell’iniziativa è stato sottolineato il ruolo sempre più centrale della professione infermieristica all’interno del sistema sanitario contemporaneo, tra competenze tecniche, assistenza ai pazienti e gestione delle emergenze.

Ad aprire i lavori è stata proprio il sindaco Fragomeni, che ha evidenziato «l’importanza del ruolo dell’infermiere nella sanità odierna». A coordinare il convegno il dottor Pasquale Romeo, direttore della Struttura complessa di Psichiatria dell’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, che ha affrontato il tema dell’approccio psicologico dei sanitari nei confronti dei pazienti, soffermandosi sulle modalità relazionali da adottare nella pratica quotidiana.

L’infermiere Michele Falzone, triagista al Pronto soccorso dell’ospedale di Locri, ha invece approfondito gli aspetti legati alla gestione dell’emergenza-urgenza, illustrando i criteri di selezione dei pazienti in base ai codici di gravità e affrontando il tema delle sempre più frequenti aggressioni ai danni del personale sanitario.

A chiudere il convegno è stato l’intervento dell’infermiere Danilo Lizzi, che ha ripercorso l’evoluzione della professione infermieristica nel corso degli anni, soffermandosi sull’importanza di mettere il paziente al centro del sistema sanitario. «Al di là della produttività del reparto o dell’ospedale – ha affermato – la nostra soddisfazione è incontrare un paziente contento per strada».

Nel corso della manifestazione, il sindaco Mariateresa Fragomeni e il vicesindaco Salvatore Pellegrino hanno consegnato una targa di riconoscimento a Danilo Lizzi per il gesto compiuto nel luglio 2025, quando riuscì a mettere in salvo centinaia di persone ospiti di un albergo romano coinvolto in un incendio grazie alla propria prontezza e lucidità d’intervento.