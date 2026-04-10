C’è un modo semplice ma profondamente concreto di essere presenti in un territorio: trasformare l’impresa in uno strumento di utilità sociale. È da questa visione che nasce, per il secondo anno consecutivo, la Giornata della Prevenzione in programma domenica 10 maggio 2026 a Siderno, con la possibilità di accedere a mammografie gratuite su prenotazione.

Quest’anno l’iniziativa è sostenuta esclusivamente da Cremona Srl, che interviene in qualità di Società Benefit, confermando una scelta che va oltre il profilo imprenditoriale e si traduce in una presenza attiva accanto alla comunità. Un impegno che l’azienda porta avanti con continuità, promuovendo e supportando eventi che mettono al centro il benessere delle persone, la prevenzione e la salute pubblica.

In un tempo in cui si parla molto di responsabilità sociale, ci sono gesti che valgono più di molte dichiarazioni. Offrire un esame diagnostico gratuito significa abbattere ostacoli economici, culturali e organizzativi che troppo spesso rallentano i controlli. E significa, soprattutto, ricordare che la prevenzione non è un’opzione secondaria, ma un atto di cura verso sé stesse e verso chi ci sta accanto.

L’appuntamento si terrà in Piazza Portosalvo, a Siderno, dalle ore 9:00. Le mammografie saranno riservate alle donne che rientrano nei requisiti previsti: età compresa tra i 35 e i 74 anni; per la fascia 35-39 anni la partecipazione è consentita solo in presenza di familiarità oncologica, autocertificabile a bordo; non bisogna aver effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi e non bisogna essere già inserite nei protocolli di screening del Servizio sanitario nazionale.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare la prevenzione alle persone, renderla accessibile, immediata, vicina. Portare un servizio sanitario in uno spazio pubblico significa anche lanciare un messaggio culturale forte: la diagnosi precoce salva vite, e parlarne con semplicità aiuta a superare paure, rinvii e sottovalutazioni.

Per Cremona Srl, questa iniziativa rappresenta una naturale estensione del proprio modo di fare impresa. Essere Società Benefit, in questo caso, vuol dire non limitarsi a produrre valore economico, ma contribuire in modo tangibile al bene comune. Significa mettere risorse, attenzione e responsabilità al servizio del territorio, scegliendo di sostenere azioni che lasciano un impatto reale nella vita delle persone.

La giornata del 10 maggio si inserisce quindi in un percorso già avviato e destinato a proseguire, con la convinzione che la prevenzione debba diventare sempre più una pratica diffusa, normale, accessibile a tutte. Perché la salute passa anche dalla possibilità di fare un controllo al momento giusto, senza barriere e senza attese inutili.

I posti sono limitati e le prenotazioni saranno attive fino al 23 aprile 2026. Per prenotare è possibile contattare il numero 0964 1942400 oppure recarsi presso la sede di Cremona Srl, in Corso Garibaldi 28, Siderno.

Un’iniziativa che unisce impresa, responsabilità e attenzione autentica verso il territorio. Con un messaggio semplice, ma decisivo: la prevenzione non va rimandata.