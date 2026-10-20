In riferimento al fermo dell'Impianto di Potabilizzazione (Ipot) del Menta verificatosi nella notte tra sabato e domenica a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica conseguente ai violenti eventi temporaleschi che hanno interessato il territorio, Sorical comunica che proseguono le attività di monitoraggio e controllo della qualità dell'acqua distribuita nelle zone alimentate dall'Acquedotto Menta.

Come già reso noto nei precedenti aggiornamenti, il fermo dell'impianto, protrattosi per alcune ore, ha determinato lo svuotamento della vasca di accumulo della risorsa potabile e ha reso necessarie complesse operazioni di riavvio del sistema, comprese attività di flussaggio, riempimento delle grandi condotte adduttrici e progressiva rialimentazione dei serbatoi cittadini, alcuni dei quali si erano nel frattempo parzialmente o totalmente svuotati.

I risultati delle campagne di monitoraggio effettuate nei giorni immediatamente successivi all'evento confermano il progressivo miglioramento del quadro generale e il ritorno alle normali condizioni di esercizio del sistema acquedottistico.

Già dal giorno successivo al disservizio, l'acqua in uscita dall'Ipot Menta e dal serbatoio Trabocchetto, principale nodo di alimentazione della città di Reggio Calabria, è risultata conforme agli standard previsti dalla normativa vigente.

Le ulteriori verifiche effettuate presso i principali serbatoi di accumulo e compenso della rete cittadina hanno evidenziato un costante miglioramento degli indicatori monitorati, confermando il carattere transitorio dei fenomeni registrati nelle fasi immediatamente successive al riavvio del sistema.

In coerenza con quanto condiviso nei giorni scorsi con l'Asp di Reggio Calabria, Sorical ha proseguito e ulteriormente intensificato il programma straordinario di controlli, effettuando nuovi campionamenti sui principali punti della rete di distribuzione urbana, comprese le fontanine pubbliche e altri punti rappresentativi del sistema acquedottistico.

Gli esiti delle analisi finora disponibili confermano l'assenza di criticità riconducibili all'evento che ha interessato l'impianto del Menta e delineano un quadro in continuo miglioramento su tutta la rete monitorata.

Sorical continua a operare in stretto raccordo con l'Asp di Reggio Calabria, alla quale vengono regolarmente trasmessi i risultati delle attività di controllo e monitoraggio, nell'ottica della massima trasparenza istituzionale e della tutela della salute pubblica.

La Società proseguirà nei prossimi giorni le verifiche programmate e fornirà tempestivamente ulteriori aggiornamenti sull'esito delle attività in corso.