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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Formazione e inclusione

Poste, a Reggio i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis 

Martedì 17 e giovedì 19 marzo, i primi due incontri, dal titolo “La protezione" e "Il risparmio e gli investimenti", dedicati ai cittadini del territorio metropolitano
Redazione
Poste,\u00A0a Reggio i webinar di\u202Feducazione finanziaria anche in modalità Lis\u202F\n
L'avviso

Poste, in provincia di Reggio da lunedì 2 marzo in pagamento le pensioni del mese

Il ritiro è possibile nei 161 uffici postali e dagli Atm Postamat attivi sul territorio metropolitano
Redazione
Poste, in provincia di Reggio da lunedì 2 marzo in pagamento le pensioni del mese\n
Ritorno in attività

Polistena, di nuovo operativo nella versione “Polis” l’ufficio postale

I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell’Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. La sede è abilitata anche al rinnovo e al rilascio dei passaporti

Redazione
Polistena, di nuovo operativo nella versione “Polis” l’ufficio postale
Obblighi fiscali e tributari

“I tributi locali e diritti e doveri del consumatore/contribuente”, l’incontro al Comune di Reggio 

Venerdì a Palazzo San Giorgio, iniziativa organizzata da Confconsumatori nell’ambito del progetto “Sportelli del consumatore Calabria” della Regione Calabria 
Redazione
“I tributi locali e diritti e doveri del consumatore/contribuente”, l’incontro al Comune di Reggio\u00A0\n

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Atam, in vigore l’adeguamento delle tariffe del Trasporto pubblico locale dal 1° Febbraio 2026

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Locri, al via il servizio-navetta dalla Stazione all’Ospedale e viceversa

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Trasporto potenziato

Capodanno Rai a Catanzaro, 6 i treni straordinari del Regionale di Trenitalia

In accordo con Regione Calabria e ArtCal, 2.500 posti aggiuntivi per rientrare al termine della trasmissione “L’anno che verrà” in programma il 31 dicembre nel capoluogo di Regione
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Prossimità e fiducia, due nuove stazioni mobili per la Municipale: «La sicurezza è un sistema integrato, a cui partecipiamo tutti noi»

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Al via i lavori sulla 106 var B a Roccella Jonica

Previste limitazioni al traffico dal 24 novembre al 6 dicembre 2025
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