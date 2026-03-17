I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell’Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. La sede è abilitata anche al rinnovo e al rilascio dei passaporti
Variazioni del 20% per tutte le tipologie di titoli di viaggio dei servizi urbani e di circa il 30% per tutte le tipologie di titoli di viaggio dei servizi extraurbani su gomma del trasporto pubblico locale
Presentati questa mattina nella sede di viale Aldo Moro, i due mezzi che garantiranno maggiore presenza sul territorio, acquistati grazie a un fondo ministeriale di circa 150mila euro. In arrivo un terzo “ufficio”
Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Francesco Tripodi di Marina di Gioia Tauro