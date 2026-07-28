L'Ambito Territoriale Sociale n. 4, con il Comune di Melito di Porto Salvo quale Ente Capofila, comunica con grande soddisfazione la sottoscrizione dei contratti di lavoro di quattro delle sette unità di personale assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del programma di rafforzamento della capacità amministrativa degli Ambiti Territoriali Sociali.

«Le professionalità comprendono un Funzionario Amministrativo, un Funzionario Contabile, un Educatore Socio-Pedagogico e un Pedagogista, figure strategiche che contribuiranno al potenziamento della struttura organizzativa dell'Ambito e al miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco del Comune Capofila di Melito di Porto Salvo, Annunziato Nastasi, e da tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4, che vedono in questo risultato un importante traguardo per l'intero comprensorio. Il rafforzamento dell'organico rappresenta infatti un investimento concreto nelle competenze e nella capacità dell'Ambito di programmare, gestire e realizzare interventi sempre più efficaci a favore delle persone, delle famiglie e delle fasce più fragili della popolazione.

L'organico assegnato dal Ministero prevede complessivamente sette figure professionali. Con la sottoscrizione odierna risultano coperte quattro posizioni, mentre per il completamento dell'organico si è in attesa che il Ministero proceda all'individuazione e all'assegnazione delle ulteriori tre figure professionali, a seguito delle rinunce registrate durante la procedura di assegnazione.

Con il completamento delle assunzioni, l'Ambito Territoriale Sociale n. 4 potrà contare su una struttura tecnica ancora più qualificata e multidisciplinare, in grado di affrontare con maggiore efficienza le sfide del welfare locale e di garantire servizi sempre più moderni, tempestivi e vicini ai bisogni delle comunità.

Un investimento sulle persone e sulle competenze per costruire un sistema di welfare sempre più forte, innovativo e vicino ai cittadini», conclude la nota stampa.