Martedì 17 e giovedì 19 marzo, i primi due incontri, dal titolo “La protezione" e "Il risparmio e gli investimenti", dedicati ai cittadini del territorio metropolitano

Poste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Martedì 17 e giovedì 19 marzo, i primi due incontri, dal titolo “La protezione" e "Il risparmio e gli investimenti", dedicati ai cittadini della provincia di Reggio Calabria.

I relatori, in un doppio appuntamento, alle 10:00 e alle 16:00, forniranno gli strumenti per proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar saranno accessibili a tutti i cittadini, anche con sottotitoli e interprete Lis.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali aperti a tutti, come ad esempio, le “Guide ai momenti della vita” che orientano e incentivano a riflettere per prevenire e gestire situazioni possibili e probabili quali, ad esempio, lo studio dei figli, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, la vita in pensione.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.