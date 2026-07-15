Passaggio di gestione

Nel corso della riunione, anche con i rappresentanti delle amministrazioni di Gioiosa Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, Caulonia, Bagnara Calabra, e Cinquefrondi, sono state condivise le attività previste dal Piano Operativo di Transizione approvato da Arrical e sono stati avviati i gruppi di lavoro