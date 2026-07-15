Nel corso della riunione, anche con i rappresentanti delle amministrazioni di Gioiosa Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, Caulonia, Bagnara Calabra, e Cinquefrondi, sono state condivise le attività previste dal Piano Operativo di Transizione approvato da Arrical e sono stati avviati i gruppi di lavoro
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Si è svolto oggi presso la sede di Sorical l'incontro operativo con i Comuni di Vibo Valentia, Curinga, Gizzeria, Falerna, Gioiosa Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, Caulonia, Bagnara Calabra, e Cinquefrondi, interessati dal subentro della società nella gestione del Servizio Idrico Integrato previsto nel secondo semestre del 2026.
Nel corso della riunione sono state condivise le attività previste dal Piano Operativo di Transizione approvato da Arrical e sono stati avviati i gruppi di lavoro che accompagneranno le amministrazioni comunali nelle fasi propedeutiche al passaggio della gestione.
L'incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale, con l'obiettivo di garantire un percorso ordinato ed efficace verso il gestore unico regionale e di migliorare la qualità del servizio idrico offerto ai cittadini.
Sorical proseguirà nelle prossime settimane il confronto tecnico con i Comuni coinvolti per dare attuazione al cronoprogramma definito da Arrical.