Csi Reggio Calabria, Unicri e Save the Dream lanciano The Missing Minute: una mobilitazione internazionale che unisce già Camerun, Italia, Libano e Qatar. Scuole, club e comunità invitati a fermarsi contemporaneamente.

E se, per un minuto, il mondo intero smettesse di giocare per ricordare chi non può farlo? Venerdì 20 novembre, alle ore 16:20 CET, i campi sportivi, le scuole e le comunità che aderiranno all'iniziativa si fermeranno. Un pallone resterà al centro del campo. Le persone si disporranno lungo il perimetro. Lo spazio del gioco rimarrà vuoto.

Quel vuoto avrà un significato preciso: rappresentare milioni di bambini che, a causa di guerre, povertà, discriminazioni, migrazioni forzate ed esclusione sociale, non possono vivere pienamente il diritto di giocare.

Il minuto mancante, la mobilitazione internazionale promossa nell'ambito del progetto «I diritti di giocare! Tutti coinvolti. Nessuno Escluso!», dal CSI Reggio Calabria in collaborazione con Unicri e Save the Dream. Non una semplice manifestazione sportiva, ma un'azione collettiva che vuole trasformare un gesto simbolico in un messaggio globale: il gioco è un diritto non un privilegio.

La mobilitazione sta già coinvolgendo comunità in Camerun, Italia, Libano e Qatar, attraverso il percorso educativo e di partecipazione popolare Right to play, avviato il 13 Novembre e che culminerà proprio il 20 Novembre, nella Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

L'obiettivo è attraversare confini, culture e differenze, mettendo in rete scuole, associazioni, società sportive e cittadini attorno a una responsabilità comune: nessun bambino deve essere lasciato fuori dal gioco.

Alle 16:20, il gesto che può fare il giro del mondo

La partecipazione è aperta a tutti. Alle ore 16:20 CET del 20 Novembre, ogni realtà aderente sarà invitata a:

• Fermare per un minuto ogni attività sportiva e di gioco.

• Lasciare un pallone o un'attrezzatura sportiva al centro del campo.

• Radunarsi intorno al perimetro, lasciando vuoto lo spazio di gioco.

• Pronunciare insieme una frase destinata a diventare il messaggio della mobilitazione:

«Un mondo in cui non tutti possono giocare è un mondo che deve cambiare».

- Riprendere a giocare

• Fotografare o filmare il momento e condividere la propria testimonianza, contribuendo a costruire una grande narrazione collettiva internazionale.

Il Csi Reggio Calabria rivolge un appello a tutte le scuole, società sportive, federazioni, associazioni, istituzioni, amministrazioni locali e comunità: aderire significa dare visibilità a un diritto fondamentale e dimostrare che lo sport può diventare uno straordinario strumento di inclusione, educazione e cambiamento sociale.

Il 20 Novembre non serviranno grandi palcoscenici. Basterà un campo, un pallone e un minuto. Ma quel minuto dovrà parlare per milioni di bambini. Perché un campo vuoto può raccontare una storia che non possiamo più ignorare. E perché il diritto di giocare non può aspettare.

Ogni bambino merita un posto nel gioco.