Il sindaco Antico: «Oggi viviamo una stagione di guerre, sofferenze e crisi internazionali che mettono a dura prova la pace e la giustizia. Lavoriamo insieme per un futuro migliore»

«Il 4 novembre ci ricorda il valore supremo dell’Unità Nazionale e l’importanza del lavoro quotidiano delle Forze Armate. Un’occasione che, anche quest’anno, viviamo nella consapevolezza di quanto siano importanti la pace e la cooperazione in un’epoca complessa e di grandi conflitti». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, a margine delle celebrazioni per la ricorrenza del 4 Novembre.

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, questa mattina il Primo Cittadino, accompagnato dal Vicesindaco avv. Rita Morano, dall’Assessore dott. Francesco Rao, dall’Assessore dott.ssa Patrizia Iamundo, dal Consigliere Giuseppe Morabito e da personale del Comando di Polizia Locale guidato dal Comandante dott. Santo Quattrone, ha deposto una corona sul Monumento ai Caduti, nella Villa comunale “Carlo Ruggiero”.

Presenti le rappresentanze delle Forze dell’Ordine locali e una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo “Chitti – Marvasi”.

«La nostra comunità – ha affermato il Sindaco - ha sempre elevato a principi fondamentali del suo vivere quotidiano i valori della pace, del rispetto, dell’integrazione e della cooperazione. Valori che richiamano alla Costituzione e all’Unità della nostra nazione. Il nostro indirizzo amministrativo guarda ad una celebrazione del 4 Novembre all’altezza del suo significato storico e civile, nel segno del ricordo e della partecipazione delle nuove generazioni. Tuttavia, ancora una volta, ci ritroviamo a constatare quanto la storia sia rimasta inascoltata, nonostante le tragedie del recente passato. Oggi viviamo una stagione di guerre, sofferenze e crisi internazionali che mettono a dura prova la pace e la giustizia. Lavoriamo insieme per un futuro migliore».