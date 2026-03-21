Un evento di intensa spiritualità e profonda suggestione artistica prende forma nel Concerto Meditazione dal titolo “Dove la Croce si fa cielo e terra…”, un’esperienza che intreccia musica, parola e riflessione interiore, arricchita da un importante valore solidale.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 19:30, presso la Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo.

L’iniziativa è organizzata dal Coro Polifonico Laudamus, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, a testimonianza di un forte legame tra comunità, fede e cultura.

Il concerto ha finalità benefiche: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Hospice “Via delle Stelle”, presieduta dal Dott. Vincenzo Nociti, che porterà anche i saluti conclusivi della serata.

A dirigere l’incontro saranno Enza e Marina Cuzzola, guide sensibili di un percorso capace di unire dimensione artistica e contemplativa. Al pianoforte, le note di Maria Concetta Ardissone accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro ricco di emozione e raccoglimento.

L’evento sarà aperto dall’introduzione del parroco Don Giovanni Gattuso, mentre le meditazioni saranno affidate a Monsignor Giorgio Costantino. La sua riflessione guiderà il pubblico in un percorso di contemplazione, mostrando come la musica possa interpretare la sofferenza umana e trasformarla in un’esperienza di fede e consolazione, rendendo ogni nota un ponte tra il cielo e la terra. La presentazione sarà curata dal Prof. Giuseppe Livoti.

Programma

Agnus Dei – V.C. Johnson

Ave Maria – G. Caccini

Pie Jesu – V.C. Johnson

Stabat Mater – G.B. Pergolesi

Qui est homo, qui non fleret (dallo Stabat Mater) – G.B. Pergolesi

L’ultima notte – R. Bacchini

Quando corpus morietur (dallo Stabat Mater) – G.B. Pergolesi

You Raise Me Up – B. Graham / Rolf Løvland

Il coro polifonico Laudamus

Fondato nel 1975 presso la Chiesa di S. Sperato per iniziativa di Monsignor Giorgio Costantino, e da lui diretto per quarant’anni, il Coro Polifonico Laudamus rappresenta una realtà di eccellenza nella diffusione della cultura musicale.

Con un repertorio ampio e articolato, che spazia dal sacro al profano, il coro attraversa tutte le epoche storiche, proponendo esecuzioni sia a cappella che con accompagnamento strumentale.