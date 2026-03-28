Oggi, sabato 28 marzo alle ore 19:30, presso la Chiesa Santa Maria della Neve, si terrà il Concerto Meditazione dal titolo “Dove la Croce si fa cielo e terra…”, un evento che unisce musica sacra, riflessione spirituale e impegno solidale.

L’iniziativa è promossa dal Coro Polifonico Laudamus, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, e si inserisce nel cammino di preparazione spirituale al periodo pasquale.

Sotto la direzione di Enza Cuzzola e Marina Cuzzola, il concerto proporrà un percorso musicale di grande intensità emotiva. Al pianoforte, Maria Concetta Ardissone accompagnerà le esecuzioni, contribuendo a creare un’atmosfera di raccoglimento e contemplazione.

La serata sarà introdotta dal parroco Don Giovanni Gattuso, mentre le meditazioni saranno affidate a Monsignor Giorgio Costantino. La conduzione dell’evento sarà curata dal professore Giuseppe Livoti.

«Questo concerto si inserisce nel cammino della Settimana Santa come un’occasione per sostare davanti al mistero della Croce», afferma Don Giovanni Gattuso. «Attraverso la musica e il silenzio, siamo invitati a contemplare il dolore che si fa amore e a riscoprire la speranza che nasce dalla Pasqua. È anche un invito concreto alla carità, che trova espressione nel gesto solidale che accompagna questa serata».

Il programma musicale includerà celebri brani della tradizione sacra e contemporanea, tra cui composizioni di Pergolesi e Caccini, offrendo al pubblico un’esperienza artistica capace di coniugare bellezza e spiritualità.

L’evento ha inoltre una forte finalità benefica: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Hospice Via delle Stelle, presieduta dal Dott. Vincenzo Nociti, che porterà i saluti conclusivi.

Il Concerto Meditazione rappresenta un’occasione preziosa per la comunità: un momento per fermarsi, ascoltare e riscoprire un dialogo autentico tra cielo e terra, unendo arte e solidarietà in un’unica esperienza condivisa.