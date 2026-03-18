Sono intervenuti Francesco Calabrese, avvocato penalista e già presidente della Camera Penale di Reggio Calabria per il Sì, Giuseppe Lombardo, pubblico ministero antimafia di Reggio Calabria per il No

«Si è svolto ieri presso l’auditorium Santa Maria della Neve di Riparo Cannavò (Reggio Calabria), l’incontro–dibattito “Giustizia e referendum: capire per scegliere. Strumenti per una scelta libera e responsabile”, promosso ed organizzato dalla parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve insieme alle associazioni del territorio Oratorio Sant’Agata e Ape Reggina.

L’iniziativa – si legge nella nota stampa – ha registrato una sentita partecipazione di pubblico, numeroso, attento, coinvolto e presente fino a oltre le ore 20 (con inizio alle 17:30), a testimonianza del forte interesse verso i temi affrontati e della qualità del confronto proposto. Presenti anche autorità civili, tra cui i consiglieri comunali Francesco Barreca e Filippo Quartuccio, e rappresentanze delle autorità militari.

L’incontro, nato con l’obiettivo di offrire strumenti di formazione civica e stimolare una riflessione consapevole sui temi della giustizia e del referendum, si è sviluppato in un clima di ascolto reciproco e dialogo costruttivo. Ampio spazio è stato dedicato anche agli interventi del pubblico, che ha contribuito attivamente al dibattito con domande e osservazioni.

I lavori sono stati aperti dai saluti di don Giovanni Gattuso, parroco della parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve. Dopo l’introduzione del moderatore, il giornalista Vincenzo Malacrinò, la parola è passata a Francesco Calabrese, avvocato penalista del Foro di Reggio Calabria, già presidente della Camera Penale di Reggio Calabria, in rappresentanza del Comitato per il Sì, che ha avviato la trattazione dei temi con un’esposizione chiara, puntuale e accessibile.

A seguire è intervenuto Giuseppe Lombardo, pubblico ministero antimafia di Reggio Calabria, in rappresentanza del Comitato per il No, distinguendosi per un intervento particolarmente efficace e coinvolgente, capace di catturare l’attenzione dei presenti e accompagnarli in una riflessione approfondita attraverso un linguaggio chiaro, diretto e incisivo.

Entrambi i relatori hanno dato vita a un confronto di alto livello, caratterizzato da una dialettica vivace, rispettosa e ben argomentata, che ha reso il dibattito particolarmente interessante e formativo per il pubblico presente.

Nel corso del suo intervento, il dottore Lombardo ha inoltre espresso grande apprezzamento per l’organizzazione dell’iniziativa, definendola tra le migliori occasioni di confronto pubblico a cui ha preso parte.

Il dibattito, guidato con equilibrio dal moderatore, ha garantito un confronto rispettoso e costruttivo tra posizioni differenti, offrendo ai presenti strumenti utili per una comprensione più approfondita dei temi trattati.

L’ampia partecipazione e il vivo interesse dimostrato confermano l’importanza di iniziative come questa, capaci di rafforzare la partecipazione civica, promuovere una cultura della responsabilità e accompagnare la comunità verso una scelta libera, informata e consapevole.

La Parrocchia e le associazioni organizzatrici esprimono soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringraziano tutti coloro che hanno preso parte a questo significativo momento di confronto e crescita collettiva», conclude la nota stampa.