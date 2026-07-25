«Dopo anni di attesa, Caulonia centro torna ad avere un parco giochi per i suoi bambini. Un intervento atteso da tempo, che restituisce alle famiglie del paese uno spazio di gioco e di socialità che mancava da troppo tempo nel cuore del centro storico.

Non era scontato arrivarci. Per anni – si legge nella nota stampa dell’Amministrazione comunale – chi ha amministrato questo paese non ha ritenuto una priorità occuparsi dei più piccoli e degli spazi a loro dedicati, lasciando che il centro di Caulonia restasse privo di un luogo pensato per i bambini. Oggi, con i fatti, questa amministrazione dimostra che le priorità possono essere altre, quelle delle famiglie, dei bambini, della vita quotidiana del paese.

Fa sorridere, semmai, che proprio da chi non ha saputo garantire questo servizio quando ne aveva la possibilità arrivino oggi lezioni dall'opposizione. Non è con le parole che si costruiscono i parchi giochi, ma con scelte concrete e con il lavoro quotidiano dentro il paese. È questo il metodo che questa amministrazione continuerà a portare avanti.

L'intera amministrazione comunale esprime tutta la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, restituire un parco giochi a Caulonia centro significa restituire vita al cuore del paese, un segnale concreto di attenzione verso le famiglie e i bambini che vivono e frequentano il centro storico. Un piccolo intervento che porta con sé un significato grande, quello di un'amministrazione che ascolta i bisogni reali del paese e li trasforma in risposte concrete, senza bisogno di proclami.

La delegata al centro storico Agnese Panetta sottolinea come questo intervento restituisca dignità e vivibilità proprio al cuore pulsante del paese: un parco giochi in centro storico non è solo un servizio in più per le famiglie, ma un modo per riportare vita, voci e presenza in uno spazio che merita di essere vissuto ogni giorno.

Un ringraziamento va inoltre al presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, per l'attenzione e il sostegno mostrati nei confronti di Caulonia e delle esigenze del nostro paese.

L'amministrazione comunale – conclude la nota – continuerà a investire su Caulonia centro e sulle sue frazioni, con l'obiettivo di restituire al paese spazi vivibili, sicuri e accoglienti per tutte le generazioni».