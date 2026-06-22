L’iniziativa promossa dall’Accademia delle Imprese Europea ha riunito istituzioni, imprese e associazioni, con l’annuncio dell’avvio dei progetti nell’Area Grecanica e nell’Area dello Stretto per la valorizzazione dei prodotti identitari

Grazie alla collaborazione del Comune di Motta San Giovanni e della Proloco di Motta San Giovanni, si è celebrata a Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni, la Giornata Nazionale delle Identità Territoriali promossa dall’Accademia delle Imprese Europea.

Per il secondo anno consecutivo, il borgo reggino è stato scelto come sede istituzionale per promuovere e pianificare la valorizzazione delle identità territoriali calabresi.

Imprese, Istituzioni e Associazioni hanno animato un palcoscenico dedicato alla storia e alle tradizioni del territorio. Le aziende partecipanti hanno esposto e offerto in degustazione i sapori e i profumi autentici della Calabria, favorendo un confronto diretto con i cittadini, attenti e consapevoli del valore dei prodotti quali ambasciatori della storia e della cultura locale.

Nel corso della giornata, l’Accademia delle Imprese Europea ha ufficialmente informato i rappresentanti delle istituzioni e gli imprenditori presenti dell’avvio delle procedure per l’istituzione dei primi due Distretti PIT.

Il P.I.T. Prodotto Identitario Territoriale, marchio collettivo italiano di proprietà dell’Accademia delle Imprese Europea, rappresenta lo strumento strategico per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti legati all’identità dei luoghi.

Le prime aree coinvolte nei progetti di sviluppo e coesione territoriale saranno l’Area Grecanica e l’Area dello Stretto. Due territori con radici storiche e culturali profonde, chiamati a diventare modello di valorizzazione integrata attraverso il marchio PIT.

Lazzaro si conferma così, anche per il 2026, punto d’incontro e laboratorio di progettazione per il futuro delle identità territoriali calabresi.