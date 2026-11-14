Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute. Domenica 15 novembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, in Piazza dei Martiri, a Locri, il Lions Club Locri promuove uno screening gratuito del diabete, un’iniziativa di sensibilizzazione volta a favorire la diagnosi precoce e a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione dell’AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete), nell’ambito delle attività di servizio che il Lions International dedica alla prevenzione e alla promozione della salute. La cittadinanza è invitata a partecipare, cogliendo l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a un controllo e di ricevere informazioni sull’importanza della prevenzione del diabete.