Previsti servizi educativi territoriali, con sedi anche a Platì, San Luca e Siderno con attività educative, laboratoriali e ricreative rivolte ai bambini e alle bambine, insieme a percorsi di accompagnamento alle famiglie e di sostegno alla genitorialità

Si terrà giovedì 26 marzo alle ore 10:30, presso il plesso Brugnano della scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Ionica – Mammola, a Marina di Gioiosa Ionica, la conferenza stampa dedicata al progetto “Crescere nella Locride” e alle attività attualmente in corso sul territorio.

L’incontro sarà l’occasione per condividere con la stampa, le istituzioni e la comunità locale finalità, azioni e opportunità di un progetto che punta a ridurre i divari educativi che colpiscono l’infanzia nella Locride e a rafforzare la comunità educante territoriale.

Il progetto prevede l’attivazione di servizi educativi territoriali, con sedi a Marina di Gioiosa Ionica, Platì, San Luca e Siderno che offrono attività educative, laboratoriali e ricreative rivolte ai bambini e alle bambine, insieme a percorsi di accompagnamento alle famiglie e di sostegno alla genitorialità.

L'iniziativa è promossa da una rete che unisce il mondo della scuola, il Terzo Settore e le istituzioni locali:

Capofila: Associazione Civitas Solis APS.

Enti Partner:

Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Jonica - Mammola

Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino

Istituto Comprensivo Statale Platì Careri “Francesco Antonio Perri” di Platì

Ambito Territoriale Sociale di Caulonia - Comune capofila Caulonia

ASD Basket YMCA Siderno – Associazione Cristiana dei Giovani APS

English Centre Aps.

Il progetto è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR M5C3 – Investimento 1.3.

I giornalisti, i fotografi e gli operatori video sono invitati a partecipare. Nel corso dell’incontro, i referenti del progetto e i rappresentanti del partenariato illustreranno obiettivi, attività e prospettive dell’iniziativa e saranno a disposizione per interviste e approfondimenti.