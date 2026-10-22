Domenica 18 ottobre presso la sede dell’associazione culturale Meraki in piazza Saragat con esami di Dermatoscopia (mappatura dei nei) aperti a tutte le donne e uomini con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e del controllo regolare

Grande partecipazione ed entusiasmo alla giornata di prevenzione e lotta ai tumori organizzata dall’Associazione “Salute Donna OdV" in collaborazione con l’Associazione culturale Meraki, con il patrocinio e il sostegno della Città di Motta San Giovanni, Domenica 18 Ottobre 2026, presso la sede dell’associazione culturale Meraki in Piazza Saragat con esami di Dermatoscopia (mappatura dei nei) gratuiti e aperti a tutte le donne e uomini con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e del controllo regolare.

Tante donne ed uomini si sono sottoposti agli esami di Dermatoscopia (mappatura dei nei) eseguiti dal Dott. Eduardo Crifo Gasparro - Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia.

Nel corso della giornata è intervenuto il Sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci. Una campagna di prevenzione fortemente voluta dalla delegata di “Salute Donna OdV” Sezione di Reggio Calabria, dott.ssa Angela Vigoroso, con l’obiettivo di offrire a tutte le donne ed uomini un’opportunità concreta per dedicare uno spazio alla propria salute.

La prevenzione è una delle armi più potenti nella lotta contro i tumori.

«La dottoressa Vigoroso ringrazia sentitamente le Istituzioni, il Medico, l’Associazione Meraki e tutti i Volontari che hanno reso possibile questa splendida giornata di prevenzione».