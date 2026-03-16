Una settimana dedicata al tema dell’accoglienza familiare, dell’affido e dell’adozione, con incontri, momenti di confronto e condivisione di buone pratiche. È stata presentata a Palazzo Alvaro la “Settimana dell’accoglienza, dell’affido e dell’adozione”, iniziativa promossa dal centro comunitario Agape in sinergia con il Forum delle Famiglie, l’Ordine degli Assistenti Sociali e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

A prendere parte alla presentazione il sindaco facente funzioni della Città metropolitana Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alle Politiche del lavoro, Politiche giovanili e Welfare Domenico Marino e il Garante metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza Emanuele Mattia.

«Una settimana di incontri, approfondimenti e scambi di buone pratiche per un’esperienza che tiene insieme le esigenze e i diritti dei minori ad avere una famiglia con l’ecosistema sociale che il welfare della nostra città ha dimostrato di saper costruire e consolidare» ha affermato Versace, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di porre al centro i temi dell’accoglienza e della solidarietà familiare.

Il sindaco facente funzioni ha poi ringraziato il Garante metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza, Emanuele Mattia, per il lavoro e le iniziative avviate sul territorio, evidenziando anche gli obiettivi futuri dell’ente metropolitano. «Di fronte alle sfide che emergono su un tema di centrale importanza come quello dell’affido e dell’adozione – ha spiegato – è necessario uno sforzo maggiore da parte delle istituzioni. I tavoli tecnici sono utili per definire le priorità, ma occorre lavorare anche su aspetti concreti per rispondere rapidamente e ridurre al minimo i vuoti della pubblica amministrazione».

Versace ha inoltre annunciato l’intenzione di lavorare alla creazione di un osservatorio regionale sui minori, insieme all’attivazione di percorsi di recupero e sostegno della genitorialità, strumenti ritenuti fondamentali per rafforzare un sistema di welfare complesso e articolato.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il consigliere metropolitano Domenico Marino, che ha espresso apprezzamento per il programma di iniziative promosso dalle realtà coinvolte. «Grazie per aver posto l’attenzione su un tema centrale per i diritti della persona e in particolare dei minori. Sarà una settimana intensa di confronti, analisi e proposte che ci permetteranno di comprendere ancora meglio il valore dell’accoglienza e della prossimità».

Marino ha inoltre richiamato la necessità di accompagnare le famiglie che intraprendono percorsi di affido o adozione. «Per esperienza personale posso dire che si tratta di sfide complesse che ci impongono di partire dal diritto del minore ad avere una famiglia, senza però trascurare il bisogno delle famiglie affidatarie e adottive di essere sostenute e accompagnate nel loro percorso».

«La strada dell’accoglienza – ha concluso – non può essere affrontata con approcci “fai da te”, ma deve svilupparsi all’interno di una rete sociale capace di promuovere e incoraggiare la solidarietà familiare».