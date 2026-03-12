Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 9.00, presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomata” di Palazzo San Giorgio, si terrà il IV^ Laboratorio di pratica ANCI sulla “Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) del Documento Unico di Programmazione (DUP) comunale”. L’iniziativa info-formativa si inserisce in un ciclo di Laboratori territoriali realizzato da ANCI nazionale e già ospitata da altri Comuni.

L’attività di affiancamento tecnico ai Comuni che intendano adottare la VIG, “mappando” il proprio DUP per misurarne l’impatto sulla crescita socioeconomica della popolazione giovanile, eventualmente riorientando misure e investimenti futuri, si colloca nell’ambito del più ampio programma di attività finanziato dal riparto comunale del Fondo per le Politiche Giovanili.

Per tale via, a distanza di un anno dalla pubblicazione delle "Linee Guida per la Valutazione di impatto generazionale (VIG) dei DUP comunali” elaborata con il supporto tecnico-scientifico del gruppo di lavoro della Fondazione per la Ricerca Economica Sociale RiES guidato dal Prof. Luciano Monti, si conferma e si rafforza l’impegno di ANCI nella divulgazione presso le Amministrazioni locali di strumenti, dati e indicatori per l’analisi e la valutazione dell’ impatto sulle giovani generazioni degli interventi locali.

Il IV^ Laboratorio ANCI sulla VIG è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, il primo Comune del Mezzogiorno d’Italia ad adottare la Valutazione di Impatto Generazionale sul DUP e che si è congiunto ai 4 Comuni “apripista” della Regione Emilia Romagna, - Parma, Bologna, Piacenza, Casalecchio di Reno - la cui esperienza sarà parte integrante dei lavori sullo Stretto della giornata di lunedì 16 marzo, alle ore 9.

Il laboratorio sarà aperto dai saluti istituzionali di Carmelo Romeo, assessore alla "Città europea e resiliente" del Comune di Reggio Calabria, di Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro e presidente f.f. di ANCI Calabria e di Domenico Battaglia, sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria.

Per l’inquadramento tecnico-scientifico si alterneranno gli interventi di Antonella Galdi, capo area ANCI Innovazione e transizione digitale, Cultura, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione Energetica; di Luciano Monti, condirettore scientifico Fondazione RiES e senior fellow Luiss School of Government; di Claudia Cioffi e Giulio Vannini, ricercatori Fondazione RIES; di Emanuela Allegri, responsabile struttura operativa Giovani del Comune di Parma; di Carmen Stracuzza, dirigente del Comune di Reggio Calabria - Risorse esterne e Organismo Intermedio; di Giorgia De Giacomi, consigliera comunale di Bologna e delegata ANCI Emilia Romagna all’impatto generazionale delle politiche pubbliche; di Francesco Brianzi, assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza.

L’appuntamento con il IV^ Laboratorio territoriale VIG - Valutazione di Impatto Generazionale dei DUP comunali è lunedì 16 marzo, alle ore 9.00, presso il Salone “I. Falcomata” di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria.