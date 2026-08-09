La stupenda Villa Comunale ”Giuseppe Mazzini” di Palmi ha fatto ancora una volta da scenario alla quarta edizione del Premio “Diritto, Cultura e Informazione”, patrocinato dal Comune di Palmi e promosso in collaborazione dall’Ordine degli Avvocati di Palmi e le sezioni palmesi dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati. L'evento, ormai diventato un punto di riferimento per la città e il territorio ha avuto come filo conduttore il dialogo tra esperienze di vita e competenze professionali, promuovendo un confronto aperto tra mondo giuridico, della medicina, del giornalismo e dello spettacolo. La manifestazione, moderata magistralmente dal giornalista Arcangelo Badolati e intervallata da raffinati intermezzi musicali, è stata introdotta dall’avv. Giuseppe Saletta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi), dall’avv. Vincenzo Barca (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi) e dall’avv. Angelo Rossi (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi). Quest’ultimo, che ha portato il saluto dell’Ordine degli Avvocati, ha tenuto a sottolineare il significato del premio, che va in due direzioni, quello del riconoscimento delle attività svolte dai premiati, che ne fanno delle vere e proprie eccellenze, e quello dell’attività pedagogica, cioè l’esempio da portare alle nuove generazioni.

Tra le personalità di rilievo insigniti in questa edizione del prestigioso premio figura l’avv. Gino Gatto, “Quale riconoscimento, per aver raggiunto con talento, studio e dedizione al titolo di più giovane Avvocato Rotale al mondo, portando alto il nome del Foro di Palmi, della Calabria e dell’eccellenza giuridico-canonica italiana”.