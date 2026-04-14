Si è tenuta domenica, presso il Centro Civico “Cosimo Cardea”di Pellaro, la presentazione ufficiale e la prima riunione pubblica della Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria Aps.

L’evento ha segnato l’avvio di un importante percorso di valorizzazione territoriale, trasformando l’esperienza venticinquennale della precedente associazione in una nuova e ambiziosa visione metropolitana.

L’incontro è stato moderato dal giornalista Consolato Malara, che ha sottolineato l’importanza di questa nuova realtà associativa per il tessuto sociale e culturale del reggino.

A fare gli onori di casa è stato Carmelo Zinnarello, presidente della Pro Loco, che ha illustrato con chiarezza la mission dell’associazione: fungere da collante tra le diverse anime del territorio, promuovendo iniziative culturali, turistiche e sociali in una prospettiva ampia, concreta e continuativa.

Nel suo intervento, il Presidente ha voluto marcare un passaggio preciso: la Pro Loco non sarà solo organizzazione di eventi, ma presidio sociale attivo e permanente sul territorio. In questa direzione si inserisce la volontà di attivare un banco alimentare stabile, capace di dare risposte immediate alle famiglie in difficoltà, trasformando la solidarietà in un’azione strutturata e non occasionale.

Particolare rilievo è stato dato anche al tema del reinserimento sociale, attraverso l’attivazione di percorsi di messa alla prova (Map) in collaborazione con il Ministero della Giustizia e l’Uepe: un modello che consentirà di coniugare legalità e utilità sociale, offrendo a chi deve ricostruire il proprio percorso un’opportunità concreta all’interno della comunità. Ampio spazio, inoltre, alla valorizzazione del mare e dell’identità marinara del territorio.

Per l’occasione, non poteva mancare un richiamo forte al mare, elemento identitario della nostra comunità. «In ragione dell’estensione simbolica del più bel chilometro d’Italia fino a Pellaro, ci siamo assunti l’impegno concreto di tutelare e salvaguardare il patrimonio marino, promuovendo attività marinaresche finalizzate alla protezione della flora e della fauna, affiancate da iniziative acquatiche e veliche capaci di coniugare tradizione, educazione ambientale e sviluppo sostenibile».

Il Presidente ha sottolineato come l’affaccio sul tratto costiero considerato il più bel chilometro d’Italia, che si estende fino a Pellaro, rappresenti non solo un patrimonio paesaggistico, ma una responsabilità: da qui l’impegno della Pro Loco nella promozione di attività marinaresche, educazione ambientale e tutela della fauna acquatica, con l’obiettivo di costruire una cultura del mare che sia insieme tradizione, sviluppo e rispetto.

Presente anche il vicepresidente regionale Unpli, Vincenzo Mazzaferro, che ha ribadito il pieno sostegno alla nuova realtà, sottolineando il ruolo cruciale delle Pro Loco nel presidiare e promuovere l’identità locale.

Numerose le autorità istituzionali presenti. «Doveroso da parte della politica riconoscere realtà associative che con sacrificio, con impegno, con passione, si spendono per il territorio, attraverso iniziative capaci di dare vita ai quartieri – è la premessa del capogruppo di Forza Italia Federico Milia in apertura del suo intervento – da parte mia e del gruppo che rappresento, il massimo sostegno a chi si fa promotore dello sviluppo dei quartieri». Il consigliere comunale Antonino Maiolino, giunto poco dopo l’inizio dei lavori, ha comunque voluto essere presente prendendo parte al momento conclusivo dell’iniziativa, partecipando al taglio della torta insieme ai promotori dell’evento.

Nel corso dell’evento si è svolta la presentazione ufficiale dei soci fondatori e delle linee guida per le attività future, tra cui la programmazione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e gastronomico locale. Come sottolineato dal Presidente Zinnarello, «la Pro Loco avrà una struttura aperta: non un gruppo chiuso, ma uno spazio aperto», capace di coinvolgere associazioni, cittadini e territorio in un progetto condiviso.