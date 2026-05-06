Martedì 12 maggio, alle ore 11, presso Palazzo Campanella (Consiglio regionale della Calabria) in Via Cardinale Gennaro Portanova, a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Le Forze del Viaggio”. L’iniziativa, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presenta un modello innovativo pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e avviare un percorso sperimentale di orientamento dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole italiane.

L’evento, in programma dal 12 al 14 maggio, si articolerà in tre giornate di incontri che vedranno il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali e del mondo scolastico con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del modello di orientamento, che sarà sperimentato dal 2026/2027 in circa 100 scuole italiane. Il progetto prevede attività laboratoriali con studenti e momenti di coinvolgimento delle famiglie, insieme a incontri con istituzioni nazionali e regionali, per illustrare il quadro di riferimento, mostrare il modello in azione e avviare la rete dei soggetti coinvolti.

Alla conferenza stampa di apertura prenderanno parte: Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria; Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia; Giovanni Calabrese, Assessore alle Politiche per il lavoro e alla formazione professionale della Regione Calabria; Eulalia Micheli, Assessore Istruzione, Sport e Politiche per i Giovani della Regione Calabria.