Il bollo con l’annullo speciale sarà disponibile dalle ore 9,30 alle 13,00, presso la postazione di Poste Italiane che verrà allestita nel palazzo Corrado Alvaro di Piazza Italia
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Roma, 21 gennaio 2008 poste insegna
In occasione del convegno formativo a sostegno delle vittime del bullismo, organizzato Kiwanis International, divisione 13 Calabria Mediterranea, che si terrà a Reggio Calabria il prossimo il prossimo 20 marzo, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo.
Il bollo con l’annullo speciale sarà disponibile dalle ore 9,30 alle 13,00, presso la postazione di Poste Italiane che verrà allestita nel palazzo Corrado Alvaro di Piazza Italia a Reggio Calabria.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.