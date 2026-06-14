La comunità dei gesuiti di Reggio Calabria propone un momento di approfondimento sulla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas : l'appuntamento è per mercoledì 24 giugno alle ore 20.30 nel cortile degli Ottimati.

Il sottotitolo dell'enciclica è Sulla custodia della persona umana nel tempo dell'Intelligenza Artificiale: un tempo in cui sembra più facile ridurre l'umano alla macchina e proiettare sulla macchina caratteristiche umane; un tempo in cui sembra inevitabile, scrive Papa Leone, una «logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva». Una competizione che nasconde filiere di sfruttamento, opacità, irresponsabilità verso gli altri esseri umani, l'ambiente e gli altri esseri viventi. Papa Leone XIV invita a superare insieme questo paradigma tecnocratico, già denunciato da Papa Francesco, «trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità».

La scelta, scrive Papa Leone, è tra edificare una nuova Babele di omologazione, quindi violenza, o ricostruire, dalle macerie, una nuova Gerusalemme in cui sia possibile con-vivere in pace perché ogni persona è stata messa nelle condizioni di poter fiorire.

Mercoledì 24 giugno il rettore della chiesa degli Ottimati, Piero Lamazza SJ , ripercorrerà quindi il cammino della dottrina sociale della Chiesa per lo sviluppo integrale degli esseri umani; Tonino Perna , economista e sociologo, si soffermerà sulla prospettiva ecologica di cura della casa comune; Josephine Condemi, ricercatrice e giornalista, approfondirà le diverse concezioni di umanità promosse da transumanesimo, postumanesimo e neoumanesimo; Sergio Sala SJ, dell'Istituto di formazione socio-politica mons. Lanza, spiegherà infine cosa rende magnifica l'umanità alla luce del Vangelo. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Ida Nucera . Seguirà il dibattito. In caso di maltempo, l'incontro si terrà in sala Arrupe, a fianco della chiesa degli Ottimati. La cittadinanza è invitata a partecipare.