Nella ricorrenza del 102° anniversario del delitto Matteotti, perpetrato il 10 giugno 1924 da una “squadraccia fascista”, le associazioni antifasciste Alioscia, Ampa, Venticinqueaprile e Anei , in sinergia con il Psi, organizzano la commemorazione di Giacomo Matteotti davanti alla stele dedicata al deputato socialista, collocata sul Corso “Giacomo Matteotti” di Reggio Calabria, in prossimità del Monumento ai Caduti.

L’iniziativa di Reggio Calabria sarà contemporanea, anche quest’anno, con l’evento programmato a Roma dal Circolo Culturale “Giuseppe Saragat-Giacomo Matteotti” in prossimità del luogo, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, dove il Deputato socialista, che qualche giorno prima aveva denunciato con grande coraggio le illegalità e le violenze fasciste, fu sequestrato, percosso fino alla morte, e gettato all’interno di un bosco.

Alioscia, Ampa, Venticinqueaprile e Anei invitano i cittadini, i rappresentanti delle Istituzioni, il Sindaco della Città di Reggio Calabria, le associazioni antifasciste, le organizzazioni politiche e sindacali a partecipare alla commemorazione programmata per le ore 11:00 di mercoledì 10 giugno 2026.