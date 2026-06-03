«Domani saremo in presidio a Reggio per chiedere una politica diversa di accoglienza dei lavoratori braccia ti della Piana di Gioia Tauro. È un presidio – si legge in una nota stampa – che è frutto di un percorso di lavoro collettivo tra diverse realtà che si sono riunite in un patto territoriale. È un presidio per dire che la logica dell'emergenza e dei campi deve essere superata perché dispendiosa e incapace di risolvere i problemi. È un presidio necessario per tenere aperta una vicenda quella del lavoro bracciantile che necessita di un nuovo approccio. Siamo stanchi di vedere le istituzioni calabresi e nazionali portare avanti percorsi destinati a fallire. Siamo stanchi di vedere la sofferenza dei lavoratori braccianti che invece di essere difesi e inseriti in percorsi di dignità vengono considerati come problema di ordine pubblico.

Anche alla luce di quanto successo ad Amendolara speriamo che domani una parte di Reggio almeno quella più sensibile venga ad ascoltare le nostre richieste. Ci vediamo davanti al teatro Cilea sul corso Giuseppe Garibaldi alle 18.00».