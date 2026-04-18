Con l’arrivo della bella stagione si riapre anche il tempo delle attività all’aria aperta, delle nuove amicizie e delle giornate da vivere insieme. Per questo la ludoteca “Il Girasole” di Reggio Calabria, servizio gratuito del Comune di Reggio Calabria gestito dalla Cooperativa sociale Libero Nocera, annuncia l’apertura delle iscrizioni in vista della stagione estiva.

Un’opportunità concreta per tante famiglie del territorio, che potranno contare su uno spazio educativo, accogliente e sicuro, pensato per accompagnare i bambini in un’estate fatta di gioco, condivisione e crescita.

Anche quest’anno il centro estivo proporrà giornate ricche di esperienze e momenti da ricordare. In programma ci saranno il mare, le uscite tematiche e tante attività ricreative al centro, con percorsi studiati per stimolare la fantasia, la socializzazione e il benessere dei più piccoli. Un servizio che unisce il valore educativo alla serenità delle famiglie, offrendo ai bambini occasioni sane di incontro e divertimento.

Fino al 30 giugno la ludoteca osserverà il tradizionale orario pomeridiano dalle 13 alle 19. Dal 1 luglio, con l’avvio del centro estivo, le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, con mensa inclusa.

La ludoteca “Il Girasole” accoglie minori di età compresa tra i 6 e i 10 anni compiuti e durante tutto l’anno rappresenta un punto di riferimento importante per bambini e genitori. Accanto alle attività estive, il centro porta avanti un lavoro educativo fatto di sostegno scolastico, attività ludico-sportive, laboratorio artistico, laboratorio teatrale, servizio mensa e spazi di incontro e ascolto per bambini e famiglie.

Non si tratta soltanto di un luogo dove trascorrere qualche ora, ma di un ambiente in cui i bambini possono sentirsi accolti, esprimersi liberamente, fare esperienze nuove e crescere insieme agli altri. Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende il servizio particolarmente prezioso per il territorio.

Essendo un servizio completamente gratuito, la richiesta di iscrizione dovrà essere presentata al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, nello specifico al Servizio sociale territoriale Polo I, competente per le aree di Santa Caterina, Archi, Gallico, Catona e Arghillà.

Le domande possono essere presentate presso la sede di via Montello 10, Reggio Calabria. Per informazioni è possibile contattare direttamente la ludoteca ai numeri 0965491761 o al 3420237430 oppure scrivere all’indirizzo girasole@liberonocera.it.

Per molte famiglie, il centro estivo del Girasole può rappresentare una risposta importante: un aiuto concreto nella gestione quotidiana, ma anche una possibilità preziosa per regalare ai propri figli un’estate fatta di relazioni, sorrisi ed esperienze che restano.