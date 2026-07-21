Appuntamento martedì 11 agosto 2026 alle ore 20 in piazza Sgrò a Roccaforte del Greco
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L’associazione Emo – Estetica Malati Oncologici promuove l’evento di beneficenza “Vunì in Festa”, una serata dedicata alla solidarietà, alla musica e alle tradizioni della nostra terra, organizzata con l'obiettivo di sostenere il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.
Appuntamento martedì 11 agosto 2026 alle ore 20 in piazza Sgrò a Roccaforte del Greco.