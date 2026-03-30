La manifestazione è entrata nel vivo con la rappresentazione de Le Metamorfosi di Apuleio e la lectio magistralis del professore Augusto Cosentino

«Diventata ormai un’attesa tradizione, anche quest’anno l’Istituto “L. Nostro-L. Repaci” ha acceso i suoi riflettori sulla XII edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”, manifestazione di valorizzazione della cultura classica nata da un’idea di Rocco Schembra e sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc).

Il sipario – si legge nella nota stampa – si è aperto con una scena danzante sulle note di A sky full of stars dei Coldplay, un inno alla forza dell’amore, seguita dalla consueta proiezione del video introduttivo della Notte del Liceo classico; successivamente il dirigente scolastico, professoressa Maristella Spezzano, ha inaugurato la serata mettendo in luce il ruolo che gli studi classici hanno nel formare le giovani menti, trasmettendo un ideale di humanitas tutt’altro che anacronistico, che occorre invece diffondere soprattutto nella civiltà contemporanea, oggi più bisognosa che mai di questi valori. Dopo una breve illustrazione del programma delle attività da parte della docente referente professoressa Giuseppina Galletta, la manifestazione è entrata nel vivo con la rappresentazione de Le Metamorfosi di Apuleio, opera che gli studenti hanno magistralmente interpretato e che rispecchia il concetto di Humanitas intesa come valore della compassione, della curiosità e del riscatto umano.

La trasformazione di Lucio, che diventa un asino a causa della sua morbosa curiosità, per poi diventare nuovamente un uomo dopo avere vissuto numerose avventure e sofferenze che gli pongono davanti estreme difficoltà, rappresentando simbolicamente un percorso di crescita interiore, è la chiave di interpretazione che ha portato il pubblico a immedesimarsi con le vicende del protagonista. L’esperienza di Lucio, che propone varie versioni di Humanitas, analizzandole da ogni sfaccettatura, dimostra con grande attualità una completa visione del mondo, con i suoi vizi e le sue virtù.

A completare l’interpretazione della performance principale, che ha visto coinvolti gli studenti delle cinque classi dell’indirizzo liceale, l’esecuzione della canzone Credo negli esseri umani di Marco Mengoni.

Un momento di alto spessore culturale è stato fornito dalla lectio magistralis del professore Augusto Cosentino, docente di latino e greco del Liceo, dal titolo “La redenzione dell’anima: percorsi iniziatici tra Apuleio e la tradizione orfica”, seguita successivamente dal toccante reading a tema: Voci dell’umano dall’antichità al presente.

La serata si è arricchita ulteriormente da performances itineranti, egregiamente eseguite dalle classi del Liceo. Gli studenti hanno rappresentato il tema dell’Humanitas analizzandolo da più angolazioni, proponendo al pubblico interessato e coinvolto varie interpretazioni, per le quali si sono cimentati in rappresentazioni varie e originali, curandone ogni dettaglio, dalla sceneggiatura alla scenografia, mettendosi in gioco con grande entusiasmo.

La strada del ritorno Orfeo ed Euridice, messo in scena dalla IC; Il mito di Demetra e Persefone rappresentato dalla classe II C; originali i dialoghi immaginari tra Plauto e Terenzio proposti dalla IIIC; L’arte della pazienza: un’intervista a Orazio il seccatore, performance innovativa e coinvolgente proposta dalla IV C e infine un excursus che ha affrontato il tema centrale della serata nei secoli dal titolo “Humanitas”. Un’idea che non tramonta: dalla paideia greca alla contemporaneità”, proposto dai maturandi della Classe V C.

Suggestive anche le conclusioni: un’emozionante lettura metrica e interpretazione in lingua greca e italiana del III Inno orfico che ha suscitato nel pubblico di studenti, genitori e cittadini una rinnovata consapevolezza del valore intramontabile della cultura classica come elemento cardine per interpretare il presente e strumento fondamentale per comprendere le cause e le motivazioni di fenomeni e processi che persistono ancora nella nostra società».