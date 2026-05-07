«Quando abbiamo pensato a questo intervento, nel 2022, qualcuno lo ha ritenuto un po’ utopico. Sono passati poco più di tre anni e l’abbiamo realizzato e consegnato, in tempi molto più veloci rispetto alla media di consegna delle opere pubbliche nel Sud Italia. Per questo mi sento di ringraziare tutto settore edilizia scolastica della Città metropolitana e l’impresa esecutrice, la Dl edile, per quanto fatto con cura e precisione. Oggi siamo qui ad aprire un importante spazio pubblico che non sarà soltanto a servizio dei due istituti scolastici, ma sarà uno spazio che potrà essere vissuto da tutti i cittadini di Villa San Giovanni. Accolgo con particolare favore la proposta delle due dirigenti scolastiche di intitolare questa area alla professoressa Lina Petrolino, donna ed insegnante molto apprezzata ed amata dalla comunità scolastica. A Villa San Giovanni la Città metropolitana è sempre stata presente non solo dal punto di vista istituzionale ma anche con fatti ed opere concrete, soprattutto indirizzate ai nostri giovani studenti e all’intera comunità scolastica. Le scuole sono sempre state fortemente attenzionate dalla nostra azione politica programmatica e i segni tangibili del nostro operato resteranno evidenti per molti anni».

Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo all’inaugurazione della nuova area sportiva polivalente presso gli istituti ‘Nostro - Repaci’ e Alberghiero turistico di Villa San Giovanni ‘Trecroci’. L’intervento realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed esteso su oltre 4.000 mq, è stato finanziato con un mutuo concesso dal Credito sportivo nell’ambito del programma ‘Sport missione Comune’, per un importo complessivo di 750.000 euro. Il progetto ha previsto la realizzazione di un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da padel, un campo da basket 3x3 e un’area fitness outdoor accessibile, concepita come spazio di aggregazione, inclusione e benessere per studenti e cittadini. Sono stati inoltre realizzati nuovi impianti di illuminazione a led ad alta efficienza e un moderno sistema di videosorveglianza, dotato di telecamere dedicate al monitoraggio e alla sicurezza dell’intera area, al fine di garantire una maggiore tutela degli spazi pubblici e una fruizione sicura delle strutture sportive anche nelle ore serali. L’intervento ha compreso anche la riqualificazione dei percorsi pedonali, delle aree verdi e del sistema di raccolta delle acque meteoriche, con l’inserimento di arredo urbano e rastrelliere per biciclette. Un nuovo playground scolastico e cittadino, moderno, inclusivo e sostenibile, destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport, la socialità e la vivibilità urbana del territorio.