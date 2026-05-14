Istituzioni, medici e Croce Rossa insieme per promuovere la cultura della prevenzione e del soccorso, in occasione dell’evento "Il Valore del Dono"

Trasformare la sicurezza in un gesto d’amore e la scuola in un presidio di vita. È questo il messaggio emerso durante l’incontro "Il valore del dono" che ha visto la consegna ufficiale di un defibrillatore semiautomatico (DAE) all’istituto scolastico cittadino. L’iniziativa, promossa con forza dal Kiwanis Club Villa San Giovanni, rende la scuola ufficialmente "cardioprotetta", dotando studenti e personale di uno strumento salvavita fondamentale.

La cerimonia si è aperta con i saluti del Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea, Avv. Vincenzo Cristian Siclari, e della Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Luisa Ottanà, che ha lodato l’entusiasmo di un progetto che unisce tecnologia e umanità. Il Sindaco di Villa San Giovanni, la Dott.ssa Giusy Caminiti, ha ribadito la vicinanza dell'Amministrazione comunale a temi così vitali, seguita dall’ Ing. Rosario Focà, Presidente del Kiwanis Club locale, che ha spiegato: «Il nostro spirito di servizio è rivolto ai più giovani: seminare oggi la cultura della prevenzione significa raccogliere domani cittadini più consapevoli». Presenti, inoltre, rappresentanti dell’Associazione Europea Operatori di Polizia della provincia di Reggio Calabria presieduta dal Cav. Giorgio De Luca; la Dott.ssa Maria Grazia Richichi, ideatrice del progetto "Villa Cardioprotetta", e il Vice Sindaco di Villa San Giovanni, l’Arch. Albino Rizzuto.

Il momento più toccante ha visto protagonisti gli alunni: attraverso i loro lavori sul concetto di "Dono" e "Aiuto", i bambini hanno ricordato alla platea che la solidarietà è un linguaggio semplice e universale. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutte le maestre della scuola: a loro va il merito di aver guidato i piccoli in questo percorso, confermando l'immenso valore del loro lavoro quotidiano non solo come educatrici, ma come pilastri fondamentali nella crescita civile delle nuove generazioni.

La parte tecnica è stata affidata agli esperti: la Dott.ssa Francesca Tramontana (Prisma Srls), il cui sostegno aziendale è stato decisivo per la donazione; il Dott. Gianluca Melito, che ha illustrato l'importanza scientifica del tempo di intervento nei casi di arresto cardiaco, e il Dott. Diego Coppola, Vice Presidente della Croce Rossa Italiana (Vallata del Gallico), che ha portato la testimonianza dei volontari in prima linea, rivolgendo un pensiero alla Presidente Dott.ssa Pintomalli.

Il clou della mattinata è stata la dimostrazione pratica guidata dall’istruttrice Dott.ssa Luciana Cuzzocrea. Gli studenti hanno potuto osservare da vicino come un DAE sia uno strumento accessibile che trasforma chi lo usa in un potenziale salvatore di vite. L’evento si è concluso con la consegna formale del dispositivo nelle mani della Dirigente. Un gesto che, citando le parole di chiusura ispirate a Papa Francesco, conferma come il vero potere risieda nel prendersi cura degli altri. Da oggi, Villa San Giovanni è una comunità più sicura, dove il "dono" è diventato realtà battente.