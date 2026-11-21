Il presidente: «Un importante punto di riferimento nella vita istituzionale e associativa della città»
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Il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del dott. Annunziato Labate, per tutti Nunzio, figura di grande spessore umano e professionale, che ha rappresentato un importante punto di riferimento nella vita istituzionale e associativa della città.
Labate ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Reggio Calabria per molti anni, oltre ad aver svolto numerosi e prestigiosi incarichi di responsabilità in enti pubblici e realtà associative del territorio.
«Lo ricordo con particolare affetto, non soltanto per il rapporto di amicizia e di stima che ci legava, ma soprattutto per le sue straordinarie qualità professionali e umane. È stato un uomo che ha sempre affrontato ogni incarico con competenza, serietà, professionalità e profondo senso di responsabilità, lasciando un segno in tutte le realtà nelle quali ha operato. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la nostra comunità».
Il Presidente Martorano, a nome personale e dell’intero Automobile Club di Reggio Calabria, rivolge ai familiari le più sentite condoglianze, esprimendo loro vicinanza e partecipazione al dolore.
Si ricorda che lunedì 23 novembre, alle ore 18:00, presso la Chiesa della Candelora, sarà celebrata la Santa Messa dell’Ottava in memoria di Nunzio Labate.