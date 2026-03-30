Il progetto di orientamento, promosso dalla Regione Calabria, entra nella fase più coinvolgente: gli studenti qualificati, tra il 9 e il 22 aprile, saranno impegnati nelle gare che si terranno nei teatri delle cinque province calabresi

Dopo due mesi di attività formative e quiz sui temi del lavoro, delle competenze e della sicurezza, entra nel vivo il progetto Mirai Job Game – promosso dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027 per la Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – che ha coinvolto centinaia di studenti di 84 istituti superiori calabresi.

Realizzato nell’ambito del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027 – OP 4 – Azione 4.b.1 – Ois – “Territorio in Azione”, il progetto mira ad accompagnare i giovani nel delicato passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, offrendo strumenti concreti per orientarsi tra competenze digitali, professioni emergenti e nuove sfide.

Ora la competizione entra nella fase più coinvolgente: le semifinali provinciali. Le classi qualificate si sfideranno, nei teatri delle cinque province calabresi, in una gara a quiz multimediale, utilizzando pulsantiere wireless e un software interattivo che renderà la prova ancora più avvincente. Venti domande a risposta multipla, con soli 15 secondi per rispondere: un confronto diretto, classe contro classe, in cui velocità e precisione saranno determinanti per conquistare un posto nella finale regionale.

Un vero e proprio tour attraverserà la Calabria, dando agli studenti l’opportunità di vivere un’originale esperienza formativa, anche fuori dalle aule scolastiche. Si partirà il 9 aprile dal Nuovo Teatro Comunale di Vibo Valentia, per poi proseguire il 10 aprile, a Crotone, presso il Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”. La semifinale cosentina, invece, si terrà il 13 aprile presso il Teatro Rendano a Cosenza, mentre il 21 aprile a Catanzaro, al Teatro Politeama. A chiudere il calendario delle semifinali sarà Reggio Calabria, il 22 aprile, presso il Cine Teatro Odeon.

A impreziosire gli eventi sarà Lorenzo Baglioni, cantautore, attore e autore italiano, noto per aver unito l'intrattenimento alla divulgazione didattica attraverso il format delle "canzoni didattiche". Saranno presenti anche rappresentanti istituzionali della Regione Calabria, referenti dei Centri per l’Impiego e partner del progetto Mirai, tra cui Prefettura, Unindustria, Camera di Commercio, Ufficio Scolastico Regionale e INAIL, a testimonianza di una rete territoriale ampia e coesa.

Le classi prime classificate accederanno alla Finale Regionale del Mirai Job Game, che si svolgerà durante il Mirai Cruise, un viaggio-evento di sei giorni a bordo di una nave Grimaldi Lines, in programma dal 6 all’11 maggio, con destinazione Barcellona e Catalogna. Un’esperienza unica che unirà formazione, confronto e crescita personale.

Durante il viaggio si terrà la sfida conclusiva tra le migliori classi della Calabria. La squadra vincitrice accederà di diritto alla Finale Nazionale dell’High School Game 2026, in programma a Civitavecchia il 17 e 18 maggio, evento conclusivo del concorso nazionale organizzato da Planet Multimedia.

«Attraverso questo progetto, che ha registrato un’ampia adesione delle scuole calabresi, offriamo agli studenti un’occasione speciale per mettersi in gioco, confrontarsi e sviluppare consapevolezza sul proprio futuro» dichiara l’Assessore regionale alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, dando prova dell’impegno della Regione Calabria per rafforzare il dialogo tra scuola, istituzioni e sistema produttivo nonché per promuovere una cultura del lavoro fondata su competenze, innovazione e responsabilità.