L’ex Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria: «Il rispetto delle regole rappresenta una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, famiglie, scuola, esercenti e l'intera comunità educante»

*«La stagione estiva rappresenta un momento di aggregazione, socialità e crescita per migliaia di ragazze e ragazzi. Proprio per questo è necessario che le istituzioni rafforzino il proprio impegno nella tutela dei minori, affinché il divertimento si svolga in contesti sicuri, rispettosi della legalità e della salute pubblica.

Negli ultimi anni si registra una crescente diffusione del consumo di bevande alcoliche, prodotti del tabacco e sigarette elettroniche tra gli adolescenti. Un fenomeno che desta forte preoccupazione non solo per le conseguenze sanitarie che comporta, ma anche per il messaggio culturale che rischia di trasmettere.

Sempre più spesso, infatti, tali comportamenti vengono erroneamente percepiti come un segno di emancipazione, di appartenenza al gruppo o di affermazione personale, alimentando un modello sociale distorto che nulla ha a che vedere con la crescita responsabile delle nuove generazioni.

È proprio questa la nuova frontiera che siamo chiamati a contrastare, impedire che l'illegalità e l'assunzione precoce di sostanze nocive diventino, agli occhi dei più giovani, un simbolo di riconoscimento sociale o di apparente successo.

Rivolgo pertanto un sentito appello ai Sindaci, nella loro qualità di autorità locali di governo e di tutela della salute pubblica, affinché promuovano un'intensificazione dei controlli, in sinergia con le Polizie Locali, le Forze dell'Ordine, le Aziende Sanitarie e tutte le autorità competenti, presso bar, pub, discoteche, stabilimenti balneari, lidi, esercizi commerciali e ogni altro luogo di aggregazione frequentato da giovani.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al rigoroso rispetto della normativa che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, nonché alla vendita di tabacco, sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e dispositivi da inalazione ai soggetti che non abbiano raggiunto l'età prevista dalla legge.

L'obiettivo non è quello di alimentare una logica esclusivamente repressiva, bensì di riaffermare il principio secondo cui la prevenzione costituisce il più efficace strumento di tutela. Il rispetto delle regole rappresenta una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, famiglie, scuola, esercenti e l'intera comunità educante.

Gli operatori economici sono chiamati a svolgere un ruolo di grande responsabilità sociale. Il rispetto delle norme non costituisce soltanto un obbligo giuridico, ma rappresenta un contributo concreto alla salvaguardia della salute e dello sviluppo psico-fisico degli adolescenti.

Proteggere i minori significa investire sul futuro della società. Ogni controllo effettuato, ogni vendita illegittima evitata, ogni comportamento responsabile adottato rappresentano un tassello fondamentale nella costruzione di una comunità più consapevole, più sicura e più vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

Mi auguro che questo appello possa tradursi in un'azione amministrativa concreta, caratterizzata da controlli costanti, attività di sensibilizzazione e da una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, forze di polizia, operatori economici e cittadini.

La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza non può essere demandata a singoli interventi episodici, deve rappresentare una priorità permanente dell'azione pubblica, perché la sicurezza e il benessere dei nostri giovani costituiscono il più autentico indicatore della qualità civile di una comunità».

*Emanuele Mattia

Già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

della Città Metropolitana di Reggio Calabria