Porte chiuse e occhi aperti. È il messaggio chiaro che arriva dal Comune di Ardore dopo le segnalazioni raccolte nelle ultime ore sulla presenza, in paese, di una persona che si presenta ai residenti qualificandosi come rilevatore per conto dell'Istat. Il copione usato per conquistare la fiducia dei cittadini punta su un dettaglio preciso: lo sconosciuto afferma di avere con sé una lista di nominativi che gli sarebbe stata consegnata direttamente dall'Ufficio Elettorale del Comune. Una versione dei fatti smentita senza giri di parole dal sindaco Giuseppe Campisi, che ha deciso di diffondere un avviso urgente per evitare che qualche residente, soprattutto tra le fasce più anziane, possa cadere nel tranello.

«L'Ufficio Elettorale comunale non ha consegnato alcun elenco di nominativi a soggetti esterni per lo svolgimento di indagini statistiche e non ha autorizzato nessuno a presentarsi ai cittadini in nome e per conto dell'Ente» chiarisce il primo cittadino, chiedendo alla popolazione di non abbassare la guardia. Le regole da seguire in questi casi sono semplici ma decisive: non fornire al telefono o sulla soglia di casa dati personali e informazioni sulla propria famiglia, evitare nel modo più assoluto di mostrare documenti d'identità o lasciarne una copia e, soprattutto, non aprire la porta a chi non ha un'autorizzazione verificata.

L'amministrazione comunale chiede inoltre a chiunque avesse già avuto contatti con questo individuo, o notasse movimenti sospetti nei paraggi della propria abitazione, di rivolgersi subito ai Carabinieri o alle altre forze dell'ordine per sporgere denuncia. Per permettere al Comune di monitorare la situazione e raccogliere elementi utili alle verifiche, è stato messo a disposizione anche un recapito diretto per le segnalazioni.