L’Amministrazione comunale di Caulonia comunica alla cittadinanza le azioni intraprese a seguito dei gravi danni causati dal Ciclone Harry al lungomare cittadino. I forti venti e le mareggiate eccezionali che hanno investito il territorio hanno determinato uno scenario di significativo danneggiamento delle strutture, delle pavimentazioni e degli arredi del lungomare.

Nella giornata di ieri il Sindaco e la Giunta municipale hanno effettuato l’ennesimo sopralluogo al fine di definire le priorità di intervento. A seguito di tale ricognizione, la Giunta si è immediatamente riunita e ha deliberato con urgenza una variazione di bilancio di 130mila euro, con l’obiettivo di dotare l’Ufficio Tecnico Comunale delle risorse necessarie per procedere senza indugio all’affidamento dei lavori di ripristino a una ditta specializzata. Gli interventi prenderanno il via a partire dalla prossima settimana.

Una parte del lungomare, tuttavia, ricade nella zona di cantiere del Progetto Waterfront, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Su questa porzione del lungomare l’Amministrazione comunale non può intervenire autonomamente, in quanto trattasi di un’area soggetta a specifici vincoli di cantiere e procedure legate al finanziamento ministeriale. Il Comune è in attesa di indicazioni da parte del Ministero competente per poter procedere nel rispetto delle norme che disciplinano l’utilizzo delle risorse del Pnrr, e continuerà a sollecitare con urgenza una risposta.

Per quanto concerne invece il tratto già consegnato all’Amministrazione, lato sud, l’Ente potrà procedere direttamente con i lavori di ripristino che, come detto, partiranno la prossima settimana.

L’Amministrazione comunale desidera informare la cittadinanza che la situazione è costantemente monitorata e che ogni azione possibile, nei limiti delle competenze e delle risorse disponibili, viene intrapresa con la massima celerità. Il lungomare rappresenta un bene collettivo di fondamentale importanza per la comunità di Caulonia e la sua piena fruibilità rimane una priorità assoluta per questa Amministrazione.

Sul fronte del demanio costiero, l’Amministrazione è in costante contatto con la Regione Calabria per sollecitare interventi urgenti di pulizia della spiaggia, nonché misure strutturali di protezione e ripascimento del litorale, gravemente compromesso dagli effetti del ciclone. L’Amministrazione continuerà a premere nelle sedi istituzionali competenti affinché tali interventi vengano programmati e avviati nel più breve tempo possibile, a tutela del patrimonio costiero di Caulonia.

La nostra attenzione è rivolta anche alle attività produttive del territorio, in primo luogo agli operatori balneari. L’Amministrazione è consapevole delle difficoltà che la situazione del litorale comporta per chi lavora e investe sul nostro mare. È attualmente al vaglio degli uffici competenti la questione relativa alla collocazione dei lidi: non appena le valutazioni tecniche saranno concluse, gli operatori saranno tempestivamente informati. L’Amministrazione si impegna a garantire il massimo supporto possibile affinché la stagione balneare possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di tutti.

Prenderanno inoltre avvio a breve i lavori di pulizia e ripristino del tratto di strada tra Amusa e Roccella, anch’esso interessato dagli effetti del maltempo. L’intervento, atteso dalla comunità, contribuirà a ripristinare le condizioni di accessibilità. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicatilungoma attraverso i canali ufficiali del Comune.