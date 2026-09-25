La mamma del giovane santo sarà al Seminario Arcivescovile “Pio XI” giovedì 8 ottobre per una mattinata di testimonianza, dialogo e condivisione con gli studenti delle scuole reggine

Nell'ambito di un percorso dedicato alla Calabria, in occasione del ventennale della morte di San Carlo Acutis, la mamma, Antonia Salzano, sarà ancora una volta a Reggio Calabria per un incontro dedicato in modo particolare alle giovani generazioni.

Nel desiderio di vivere questo appuntamento anzitutto come un momento di incontro e di testimonianza rivolto ai ragazzi, la signora Salzano ha espresso la volontà di incontrare gli studenti in un contesto capace di favorire l’ascolto, il dialogo e la condivisione. In questa prospettiva, il Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria accoglierà e ospiterà l’iniziativa, mettendo a disposizione l’Aula Magna “Vittorio Mondello”.

L’incontro si terrà giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 9.15, e vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole della città.

Attraverso il racconto di una madre, i giovani avranno l’opportunità di conoscere più da vicino la vicenda umana e spirituale di Carlo: un ragazzo della loro età, profondamente inserito nel proprio tempo, capace di vivere con naturalezza le amicizie, lo studio, le passioni e il mondo digitale, facendo della fede il centro della propria esistenza.

L'appuntamento vuole essere soprattutto uno spazio di dialogo con i giovani. Antonia Salzano condividerà con loro ricordi, esperienze e aspetti della vita quotidiana del figlio, offrendo l’occasione per interrogarsi sul significato della felicità, sulle scelte della vita, sulla fede e sulla possibilità di vivere il Vangelo nella quotidianità.

Per la particolare valenza educativa dell’iniziativa, i dirigenti scolastici sono invitati a partecipare con una delegazione di studenti dei rispettivi istituti, così da rendere l’incontro espressione significativa del mondo scolastico reggino.

Le scuole interessate sono pregate di comunicare preventivamente la propria adesione, indicando il numero degli studenti partecipanti, al fine di consentire un’adeguata organizzazione dell’accoglienza.

Entro il 30 settembre p.v. Tramite e-mail: eventocarloacutis-rc@virgilio.it

Giovedì 8 ottobre 2026 – ore 9.15

Aula Magna “Mons. Vittorio Luigi Mondello”

Seminario Arcivescovile “Pio XI” – Reggio Calabria.