La Chiesa reggina accoglie nel proprio seno una nuova Santa. Lo scrive l’Associazione Culturale Anassilaos nell’apprendere che nella giornata di oggi 21 novembre Durante l’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Santo Padre ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare, tra gli altri, il Decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Rosa Staltari, Religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria SS.ma Corredentrice, nata il 3 maggio 1951 ad Antonimina (Italia) e morta il 4 gennaio 1974 a Palermo (Italia) avviando così l’iter per la beatificazione di Rosella Stàltari, nata il 3 maggio 1951 ad Antonimina, terzogenita da Antonio e Maria Reale. Una vita breve e difficile di una fanciulla rimasta ben presto orfana. Gli anni della crescita e della sua adolescenza sono infatti caratterizzati da sofferenze e privazioni. Conseguita a Locri la licenza media, Rosella viene trasferita a Reggio Calabria, dove operano le Figlie di Maria SS. Corredentrice, che gestiscono una Casa-Famiglia in cui vengono accolte ragazze assistite da Enti vari perché orfane, bisognose o con situazioni familiari difficili. L'ingresso nel nuovo Istituto, avvenuto in data 15 ottobre 1965, sprona Rosella a recuperare luce, ordine e un deciso orientamento ai genuini valori nascosti nel suo profondo come perle preziose. Lì si troverà accanto un Sacerdote santo, Padre Vittorio Dante Forno, Fondatore della Congregazione religiosa, dal cuore di padre, ed una Direttrice, sig.na Maria Salemi, collaboratrice al Progetto di Fondazione i quali la guideranno sapientemente nel suo cammino ascetico - mistico. Nel nuovo ambiente Rosella completa il suo Corso di Studi, conseguendo prima il Diploma di Segretaria d'Azienda e successivamente quello di Maestra di Scuola Materna. Fin dalla fanciullezza nutre grande devozione verso la Madonna; ogni ricorrenza mariana è da lei vissuta con visibile e straordinario zelo. Ogni lettera o pagina di diario porta scritto il saluto "Ave Maria". La sofferenza tempra e purifica il suo spirito e lo dispone verso scalate sempre più ripide e scoscese. Sempre proiettata verso i valori soprannaturali, Rosella matura nel suo cuore il desiderio di abbracciare la vita religiosa. Percorsi i tempi prestabiliti, il 2 luglio 1973, può finalmente pronunciare i voti. Ella crede fermamente che per seguire Cristo in maniera radicale bisogna spogliarsi di tutti e di tutto. A pochi mesi dalla sua morte, in data 9 ottobre 1973, Ella scrive:” "Io però, Gesù, voglio essere Tua e non ti darò pace, finché non mi vedrò accanto a Te". Nell’ultima lettera ai Superiori (24 dicembre 1973) scrive: "Ho bisogno che voi stessi mi guidiate verso la Strada della vera Luce, quella Luce che non ha ombre di nessun genere". Il 4 gennaio 1974, alle ore sette del mattino, Rosella trovata dalla sua consorella immobile nel suo letto, con una statuina della Madonna stretta tra le mani e il Crocifisso della Professione pendente dal collo. In un calendarietto del 1974 aveva scritto:" Luce di fede: cammino di pace incontro a Gesù". L’Associazione Anassilaos accoglie con gioia una tale notizia che arricchisce la Città di Reggio e la sua Provincia di una nuova Santa.