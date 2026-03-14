Martedì alle ore 10:30 l’incontro con il presidente Cirillo. La presidente nazionale di Aira, Maria Brunella Stancato:«Un gesto che unisce generazioni e territori, ricordando a tutti il valore del tricolore come simbolo di identità e coesione»

Sarà la Calabria, il prossimo 17 marzo, a ospitare la celebrazione nazionale della Festa internazionale della Bandiera italiana promossa da Aira – Anziani Italia Rete Associativa. Un appuntamento che quest’anno assume un valore particolare: la delegazione dell’associazione sarà accolta al palazzo del Consiglio regionale per un incontro ufficiale con il presidente dell’Assemblea, Salvatore Cirillo.

La giornata prevede un momento istituzionale dedicato al dialogo tra gli anziani provenienti da diverse realtà territoriali e il presidente Cirillo, in un confronto simbolico tra memoria, cittadinanza attiva e futuro delle comunità.

A guidare la delegazione sarà la presidente nazionale di Aira, Maria Brunella Stancato, che sottolinea l’unicità dell’iniziativa:

«In Italia siamo l’unica associazione che celebra la bandiera italiana insieme alle istituzioni. È un gesto che unisce generazioni e territori, ricordando a tutti il valore del tricolore come simbolo di identità e coesione».

Un messaggio che si inserisce perfettamente nella missione di Aira: promuovere partecipazione, inclusione e protagonismo sociale degli anziani, riconoscendone il ruolo fondamentale nella vita civile del Paese. Per l’occasione sono stati organizzati autobus da Rende e da Caulonia, a testimonianza della forte adesione e dell’entusiasmo che l’iniziativa sta suscitando nelle comunità locali. La giornata proseguirà con un pranzo conviviale, durante il quale i partecipanti sventoleranno il tricolore in un clima di festa e appartenenza.

La celebrazione del 17 marzo non sarà soltanto un omaggio alla bandiera, ma anche un’occasione per riaffermare il valore della partecipazione civica degli anziani, spesso custodi di memoria storica e protagonisti silenziosi della vita sociale. La Calabria, ancora una volta, si conferma terra capace di accogliere, valorizzare e dare voce alle energie positive del territorio. E il tricolore, simbolo di unità nazionale, accompagnerà una giornata che unisce istituzioni e cittadini in un unico gesto di riconoscenza verso la storia e il futuro dell’Italia.