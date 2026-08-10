Un tassello che mancava e che oggi diventa realtà. Con l’inaugurazione dell’Area digitale della Biblioteca comunale dell’Amministrazione comunale dona alla città uno spazio finora assente ma ormai imprescindibile per qualunque città moderna: un luogo attrezzato, connesso e aperto alla comunità, capace di rispondere alle esigenze di studio, lavoro e crescita culturale dei cittadini.



L’appuntamento è per martedì 18 agosto alle ore 19, presso la biblioteca comunale di Gioia Tauro, dove verrà presentato anche il progetto Amici della Biblioteca, un’iniziativa di comunità pensata per connettere saperi, idee e persone.



Il nuovo spazio, unico e polifunzionale, potrà essere utilizzato come area di studio digitale per studenti e ricercatori, come ambiente di coworking per chi lavora da remoto, e come sala riunioni attrezzata con proiettore, ideale per incontri, presentazioni ed eventi culturali: un modello che Gioia Tauro condivide ormai con le principali città italiane ed europee.



Il progetto “Amici della Biblioteca”, curato da Francesco Verderami, vede la collaborazione di nomi di rilievo nazionale e internazionale come Mario Draghi, Angela Merkel e Giulio Tremonti oltre a tanti altri protagonisti del panorama culturale e istituzionale, a conferma del respiro ampio e prestigioso dell’iniziativa.



Un traguardo che questa Amministrazione comunale porta a termine con orgoglio, a testimonianza di un impegno concreto e continuo nel colmare un vuoto storico e nel dotare Gioia Tauro di infrastrutture moderne, innovative e al servizio della crescita culturale dell’intera comunità.



