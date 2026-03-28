«Ha fatto bene la presidente nazionale ad accettare l’invito della sezione reggina di AIDIA di celebrare l’assemblea nazionale in riva allo Stretto, perché oltre a valorizzare le bellezze della nostra città, consegna ufficialmente un riconoscimento alla sezione cittadina dell’associazione dello straordinario lavoro svolto in pochissimo tempo dalla sua costituzione, grazie al contributo delle professioniste che, con la loro passione, le loro idee e le loro competenze, stanno offrendo un valore aggiunto al territorio» - sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, durante l’indirizzo di saluto all’assemblea nazionale AIDIA.

«Lo sforzo della presidente Tripodi e di tutte le socie - ha aggiunto Versace - va nella direzione di proiettare la missione dell’associazione oltre i confini territoriali senza rinunciare a valorizzare le eccellenze e le potenzialità di Reggio Calabria, ribaltando gli stereotipi sulla definizione della nostra città di destinazione periferica. L’iniziativa di oggi dimostra che la Città Metropolitana è centralissima rispetto all’attenzione di associazioni, ordini professionali e di tutte quelle realtà che progettano futuro e che sono incubatori di idee e programmazione a grande impatto accademico e formativo».