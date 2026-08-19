La vicepresidente Silvana Leonardo: «Esprimiamo solidarietà alla comunità e ci auguriamo che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere davanti alla legge»

«La cooperativa Nelson Mandela condanna il vile gesto criminale che ha colpito la comunità di Bivongi. Una comunità fortemente impegnata a creare condizioni di restanza in un territorio che si va spopolando e lo sforzo degli amministratori, delle associazioni locali viene vanificato dal gesto criminale di qualche singolo che ha voluto terrorizzare gli avventori nella partecipatissima festa della Badia.

Nel condannare con forza questi atti criminali esprimiamo solidarietà alla comunità di Bivongi e ci auguriamo che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere davanti alla legge». È quanto dichiara in una nota Silvana Leonardo, vicepresidente della Cooperativa Sociale "Nelson Mandela".