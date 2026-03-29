Su proposta del Rotary Club Scilla Costa Viola ,Il Comune di Bagnara Calabra conferirà martedì 31 marzo 2026, alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Nicola, la cittadinanza onoraria alla scrittrice Stefania Auci, autrice della saga dei Florio e, in particolare, de L'alba dei leoni — il prequel della serie, scritto per ultimo ma ambientato all'origine di tutto: Bagnara Calabra, 1772, «un pugno di terra rubato alla montagna, stretto tra rocce e mare». È qui che Auci ha scelto di far nascere il mito, in una famiglia che forgia il proprio nome sull'orgoglio, sulla fatica e sulla perdita, prima che il terremoto e il destino spingano Paolo e Ignazio verso Palermo e verso la storia. Restituire a Bagnara questo primato narrativo non è un dettaglio: è il riconoscimento che le grandi storie non nascono dal nulla, ma da una terra precisa, da un carattere plasmato dal mare e dalla roccia, da un patrimonio di valori, gesti e tradizioni che sopravvive ai secoli. Il Rotary Club Scilla Costa Viola , insieme all'Amministrazione Comunale coordinata dall'assessore alla cultura Mimma Garoffolo, si fa promotore di questa cerimonia nella convinzione che valorizzare tale patrimonio — materiale e immateriale — sia la premessa di qualunque futuro degno di questo territorio. Alla cerimonia presenzieranno tutti i Consiglieri Comunali, le associazioni , le confraternite di Bagnara Calabra, con gli interventi del Sindaco Adone Pistolesi, il Presidente del Rotary Antonio Gangemi, con una prolusione della Prof.ssa Mariangela Monaca, Ordinario di Storia delle Religioni presso il DiCAM dell'Università di Messina e socia del Club Rotary Scilla Costa Viola.