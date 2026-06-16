Al centro del convegno il ruolo dei criteri ESG e le nuove sfide tra economia, ambiente e creazione di valore nel lungo periodo

La biodiversità si sta affermando come nuovo driver e area di attenzione per gli investimenti sostenibili, consolidando il perimetro dei criteri ESG oltre le tematiche climatiche ed energetiche. In questo contesto si inserisce l’impegno di Banca Generali nella promozione di soluzioni ESG e di una cultura finanziaria consapevole e responsabile.

Un impegno che si sostanza con eventi come il convegno “Biodiversità: la nuova frontiera degli investimenti sostenibili?”, tenutosi nei giorni corsi a Reggio Calabria, nella cornice dell’Enoteca della Casa Vinicola Criserà, e promosso dai banker dell’area sostenibilità di Banca Generali Private in Calabria, guidata dall’Area Manager Rosario Iannolo.

Ad aprire l’incontro – davanti a una platea di oltre 40 partecipanti tra clienti e prospect – Alberto Melidona, Senior Private Banker e Sustainable Advisor di Banca Generali Private, che ha illustrato la visione della banca sul tema della sostenibilità, evidenziando il ruolo chiave dei criteri ESG nelle strategie di investimento. Nel corso del discorso è stata inoltre posta particolare attenzione ai quattro grandi trend che delineando lo scenario attuale e futuro, determinanti per la creazione di valore nel lungo periodo e sempre più interconnessi tra economia e sostenibilità: demografia, innovazione, geopolitica e ambiente.

A seguire, l’intervento intitolato “Ecologia/Economia: amici o nemici?” del Prof. Carmelo Maria Musarella, Professore Associato di Botanica Ambientale e Applicata presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Consigliere Nazionale della Società Italiana Scienza della Vegetazione. Cuore della presentazione il tema della biodiversità, affrontato non solo dal punto di vista ecologico ma anche economico, attraverso spunti concreti ed esempi pratici che hanno suscitato grande interesse tra i presenti.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti rivolti a Enzo Ruini, Sales Manager Strategico per la Sostenibilità e Rosario Iannolo, Area Manager di Banca Generali Private, oltre ai partner dell’iniziativa, Casa Vinicola Criserà e Pasticceria Caridi, per la collaborazione nella realizzazione dell’evento. La serata è proseguita con un’apericena a base di eccellenze locali e vini della casa vinicola partner.

«Temi come la biodiversità stanno assumendo un ruolo sempre più centrale anche nelle scelte di investimento, perché rappresentano una dimensione concreta della sostenibilità e un fattore chiave per la creazione di valore nel tempo. In questo scenario, il private banking è chiamato ad accompagnare clienti e territori in un percorso di maggiore consapevolezza, integrando aspetti ambientali, economici e sociali nelle strategie di crescita e di tutela del patrimonio», ha commentato Enzo Ruini, Sales Manager Strategico per la Sostenibilità di Banca Generali Private.