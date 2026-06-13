«Nei primi cinque mesi dell’anno crescita costante e programmazione integrata Brancaleone – si legge nella nota stampa – registra un significativo incremento del turismo scolastico nei primi cinque mesi dell’anno, confermandosi una delle realtà più dinamiche della costa ionica reggina in ambito educativo e culturale. La crescita è frutto della programmazione strategica della Pro Loco di Brancaleone, che ha saputo strutturare un’offerta integrata capace di attrarre scuole di ogni ordine e grado.

Al centro delle attività proposte spiccano gli itinerari pavesiani, divenuti un riferimento per gli istituti che scelgono Brancaleone per approfondire la figura di Cesare Pavese e il suo legame con il territorio.

Le visite guidate, che si snodano tra la cittadina costiera e Brancaleone Vetus, offrono un percorso culturale immersivo che unisce letteratura, paesaggio e memoria storica. Parallelamente, i laboratori didattici di Brancaleone Lab Experience hanno consolidato un modello formativo basato sulla partecipazione attiva degli studenti.

Biodiversità, tutela ambientale, archeologia, comunicazione e creatività sono solo alcuni dei temi affrontati in un contesto che trasforma il territorio in un vero laboratorio a cielo aperto.Un contributo determinante arriva inoltre dal progetto Scuola-Ferrovia, promosso dall’Associazione Ferrovie in Calabria, che continua a portare a Brancaleone centinaia di studenti attraverso un viaggio in treno lungo l’itinerario pavesiano.

Un’iniziativa che valorizza la mobilità sostenibile e rafforza il ruolo della ferrovia come strumento educativo e culturale».