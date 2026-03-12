I volontari saranno coinvolti in attività di organizzazione di eventi culturali, comunicazione e promozione digitale, progettazione artistica e culturale, gestione amministrativa e supporto alle attività del Terzo settore

«Anche l’associazione “Calabria Dietro le Quinte” partecipa al Bando di Servizio Civile Universale 2025/2026, offrendo quattro posti per giovani tra i 18 e i 28 anni all’interno del progetto culturale “La Cultura dei Borghi”, realizzato grazie alla collaborazione con la Rete Taxiverde». È quanto dichiara in una nota stampa presidente di Calabria Dietro le Quinte, Giuseppe Mazzacuva.

«Il progetto, della durata di 12 mesi, si svolgerà presso la sede operativa dell’associazione e nel corso delle numerose iniziative culturali e artistiche promosse sul territorio comunale e provinciale di Reggio Calabria. L’iniziativa punta a coinvolgere i giovani nella promozione della cultura, nella valorizzazione dei borghi e nella riqualificazione delle aree periferiche urbane attraverso attività culturali e artistiche.

I volontari saranno coinvolti in attività di organizzazione di eventi culturali, comunicazione e promozione digitale, progettazione artistica e culturale, gestione amministrativa e supporto alle attività del Terzo settore, acquisendo competenze utili per il proprio percorso formativo e professionale.

Il Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità per i nostri giovani, che avranno la possibilità di diventare parte attiva delle progettualità che da oltre quindici anni portiamo avanti sul territorio calabrese. Per noi – prosegue il presidente di Calabria Dietro le Quinte, Giuseppe Mazzacuva – è fondamentale trasmettere la nostra esperienza alle nuove generazioni, affinché possano diventare protagonisti e promotori dello sviluppo culturale e artistico della Calabria.

Il Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mette complessivamente a disposizione 65.964 posti tra Italia ed estero ed è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni.

In Calabria un ruolo centrale è svolto dalla Rete Taxiverde, che quest’anno mette a disposizione 634 posti distribuiti sull’intero territorio regionale, coinvolgendo enti pubblici e organizzazioni del terzo settore.

I volontari selezionati riceveranno formazione specifica, certificazione delle competenze, attestato di fine servizio e un assegno mensile di 519,47 euro. Inoltre, per chi completa il percorso è prevista la riserva del 15% nei concorsi pubblici.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma online Domanda On Line (Dol) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, utilizzando Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie)».